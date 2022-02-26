我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

瓦斯月費翻倍 芝城用戶叫苦連天

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥地區的人民瓦斯用戶，今年2月的瓦斯費用比去年同期幾乎上漲了一倍。(讀者提供)
芝加哥地區的人民瓦斯用戶，今年2月的瓦斯費用比去年同期幾乎上漲了一倍。(讀者提供)

「這個月的瓦斯費，比去年同期翻了一倍」，收到2月份帳單的橋港區居民Wendy，不可置信的搖頭表示，雖然理解目前通貨膨脹，但連生活基本需求的開銷也漲成這樣，實在令人無法消受，根據統計，儘管美國各地瓦斯因為通貨膨脹都提漲價格，但包括芝加哥在內的中西部，因為須額外支付更換瓦斯管線的費用，成為全美漲幅最高地區。

Wendy說，她去年2月份的瓦斯費是296.77元，剛收到的今年2月份瓦斯費，激增到511.62元，幾乎翻倍的費用，讓她不得不稍微調低屋內暖氣溫度，然後叫孩子們穿多一點衣物，「真的很離譜」，她說，他們夫婦辛苦上班，薪資也沒有明顯提高，但現在電費、瓦斯全部漲到不像話，「每個月計算開銷與收入時，就會心情沮喪。」

消費者監督組織「伊州PIRG」指出，瓦斯費飆升，導致大芝加哥區瓦斯供應商人民瓦斯公司(People's Gas)的用戶中，已經至少有兩成無法如期繳清帳單。

究竟為何芝加哥的瓦斯費會一年之間漲這麼高？伊州PIRG表示，除了全美瓦斯價格的確上升之外，部分原因出在瓦斯公司將更新瓦斯管的經費，轉嫁到消費者身上。

PIRG主任史卡爾(Abe Scarr)說，向用戶額外收費作為更換瓦斯管線資金，是由伊州議會表決通過，去年7月到9月間，平均每個顧客要多付13.54元。對於費用激增導致用戶無力負擔的情形，人民瓦斯公司說，已為有需要的用戶提供靈活的付款計畫，及彈性的延遲付款措施，瓦斯公司還說，更新瓦斯管線是為了讓服務更安全可靠。

伊州政府則鼓勵民眾，多多利用家庭能源補助項目(Low Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)，人民瓦斯公司用戶可撥打專線(800)571-2332，或上網：www.cedarorg.net， 諮詢是否符合該項補助資格。

此外，人民瓦斯公司建議用戶稍微調低暖氣度，並確認是否密封家中門窗縫隙，同時對家中暖氣爐進行定期檢測，確保功能正常，有關節省瓦斯的其他方法，可查詢：www.peoplesgasdelivery.com/savings/。

伊州 芝加哥 通貨膨脹

上一則

變性手術虐童？白宮挺德州5縣檢察長轟州長

延伸閱讀

芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

季節交替 芝城高低溫拔河 周末前都冷

季節交替 芝城高低溫拔河 周末前都冷
芝城海晏公所職員就職典禮暨新年聚餐熱鬧舉行

芝城海晏公所職員就職典禮暨新年聚餐熱鬧舉行
伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效
50年來 芝城37名區長涉貪腐下台

50年來 芝城37名區長涉貪腐下台
超級盃賭盤熱 伊州賭金6100萬創紀錄

超級盃賭盤熱 伊州賭金6100萬創紀錄

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人