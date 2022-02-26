瓦斯月費翻倍 芝城用戶叫苦連天

芝加哥地區的人民瓦斯用戶，今年2月的瓦斯費用比去年同期幾乎上漲了一倍。(讀者提供)

「這個月的瓦斯費，比去年同期翻了一倍」，收到2月份帳單的橋港區居民Wendy，不可置信的搖頭表示，雖然理解目前通貨膨脹 ，但連生活基本需求的開銷也漲成這樣，實在令人無法消受，根據統計，儘管美國各地瓦斯因為通貨膨脹都提漲價格，但包括芝加哥 在內的中西部，因為須額外支付更換瓦斯管線的費用，成為全美漲幅最高地區。

Wendy說，她去年2月份的瓦斯費是296.77元，剛收到的今年2月份瓦斯費，激增到511.62元，幾乎翻倍的費用，讓她不得不稍微調低屋內暖氣溫度，然後叫孩子們穿多一點衣物，「真的很離譜」，她說，他們夫婦辛苦上班，薪資也沒有明顯提高，但現在電費、瓦斯全部漲到不像話，「每個月計算開銷與收入時，就會心情沮喪。」

消費者監督組織「伊州 PIRG」指出，瓦斯費飆升，導致大芝加哥區瓦斯供應商人民瓦斯公司(People's Gas)的用戶中，已經至少有兩成無法如期繳清帳單。

究竟為何芝加哥的瓦斯費會一年之間漲這麼高？伊州PIRG表示，除了全美瓦斯價格的確上升之外，部分原因出在瓦斯公司將更新瓦斯管的經費，轉嫁到消費者身上。

PIRG主任史卡爾(Abe Scarr)說，向用戶額外收費作為更換瓦斯管線資金，是由伊州議會表決通過，去年7月到9月間，平均每個顧客要多付13.54元。對於費用激增導致用戶無力負擔的情形，人民瓦斯公司說，已為有需要的用戶提供靈活的付款計畫，及彈性的延遲付款措施，瓦斯公司還說，更新瓦斯管線是為了讓服務更安全可靠。

伊州政府則鼓勵民眾，多多利用家庭能源補助項目(Low Income Home Energy Assistance Program，LIHEAP)，人民瓦斯公司用戶可撥打專線(800)571-2332，或上網：www.cedarorg.net， 諮詢是否符合該項補助資格。

此外，人民瓦斯公司建議用戶稍微調低暖氣度，並確認是否密封家中門窗縫隙，同時對家中暖氣爐進行定期檢測，確保功能正常，有關節省瓦斯的其他方法，可查詢：www.peoplesgasdelivery.com/savings/。