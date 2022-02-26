石材缺、人力荒 芝城墓碑交貨要等7個月

石材短缺、人工不足，導致坊間製作紀念碑與墓碑的業者大受影響。(ABC紀念碑公司臉書)

材料短缺、供應斷鏈，再加上人手不足，導致大芝加哥 地區的紀念碑與墓碑缺貨嚴重，石材到貨期從原來四周拉長到七個月，業者表示，不是不出貨，是根本無貨可出。

在芝加哥朗戴爾區(Lawndale)經營ABC紀念碑公司的潘特里奇(George Pantelic)說，新冠疫情 造成的供應鏈 問題，對紀念碑與墓碑生意帶來重大衝擊，他表示，他店裡的灰色石頭已經早就賣光了，手裡卻還有100張訂單等著出貨，「過去兩個半月，我天天都在等石頭到貨。」

業者說，疫情爆發後，許多採石場關閉，而好不容易疫情緩解，這些石場重新開張時，卻面臨找不到足夠工人的新問題，接下來則是運輸石塊、石頭的集裝箱短缺，國際港口嚴重塞船，好不容易裝著石頭的集裝箱下船了，卻又出現沒有卡車司機將這些石頭運到店家。

潘特里奇表示，同行為了解決供貨嚴重不足問題，紛紛被迫跳過原來的中間貿易商，而轉向國外供應商直接定貨，但這種作法，對習慣接訂單再定貨的小企業、小商家來說，並非長久之計。他說，他自己還勉強有點進口集裝箱的經驗，但很多完全沒有接觸過這些項目的同業，幾乎已經無法繼續接單，「你總不能告訴來定墓碑的客人，14個月後交貨吧。」

除了石頭缺貨外，用來雕刻墓碑、紀念碑的噴砂模具，因去年秋天主要生產該款工具的3M公司，突然停止生產該項產品，而使該類模具供不應求。

Peter Troost紀念碑公司負責人Lisa Troost說，國際運輸問題對小企業來說影響相當大，另一家紀念碑藝術公司的業者巴雷特(Olga Barrett)說，該公司訂單很多，但卻無法滿足需求，以前大概六周可以到貨的石材，現在要等六個月。

對紀念碑業者來說，難得有這麼好的生意，她因此到處尋找可以供貨的採石場，但很多採石場業務應接不暇，甚至不接受新客戶。