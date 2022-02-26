我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

石材缺、人力荒 芝城墓碑交貨要等7個月

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
石材短缺、人工不足，導致坊間製作紀念碑與墓碑的業者大受影響。(ABC紀念碑公司臉書)
石材短缺、人工不足，導致坊間製作紀念碑與墓碑的業者大受影響。(ABC紀念碑公司臉書)

材料短缺、供應斷鏈，再加上人手不足，導致大芝加哥地區的紀念碑與墓碑缺貨嚴重，石材到貨期從原來四周拉長到七個月，業者表示，不是不出貨，是根本無貨可出。

在芝加哥朗戴爾區(Lawndale)經營ABC紀念碑公司的潘特里奇(George Pantelic)說，新冠疫情造成的供應鏈問題，對紀念碑與墓碑生意帶來重大衝擊，他表示，他店裡的灰色石頭已經早就賣光了，手裡卻還有100張訂單等著出貨，「過去兩個半月，我天天都在等石頭到貨。」

業者說，疫情爆發後，許多採石場關閉，而好不容易疫情緩解，這些石場重新開張時，卻面臨找不到足夠工人的新問題，接下來則是運輸石塊、石頭的集裝箱短缺，國際港口嚴重塞船，好不容易裝著石頭的集裝箱下船了，卻又出現沒有卡車司機將這些石頭運到店家。

潘特里奇表示，同行為了解決供貨嚴重不足問題，紛紛被迫跳過原來的中間貿易商，而轉向國外供應商直接定貨，但這種作法，對習慣接訂單再定貨的小企業、小商家來說，並非長久之計。他說，他自己還勉強有點進口集裝箱的經驗，但很多完全沒有接觸過這些項目的同業，幾乎已經無法繼續接單，「你總不能告訴來定墓碑的客人，14個月後交貨吧。」

除了石頭缺貨外，用來雕刻墓碑、紀念碑的噴砂模具，因去年秋天主要生產該款工具的3M公司，突然停止生產該項產品，而使該類模具供不應求。

Peter Troost紀念碑公司負責人Lisa Troost說，國際運輸問題對小企業來說影響相當大，另一家紀念碑藝術公司的業者巴雷特(Olga Barrett)說，該公司訂單很多，但卻無法滿足需求，以前大概六周可以到貨的石材，現在要等六個月。

對紀念碑業者來說，難得有這麼好的生意，她因此到處尋找可以供貨的採石場，但很多採石場業務應接不暇，甚至不接受新客戶。

疫情 芝加哥 供應鏈

上一則

籌錢整修 芝老果園購物中心銷售稅增1％

下一則

變性手術虐童？白宮挺德州5縣檢察長轟州長

延伸閱讀

芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

季節交替 芝城高低溫拔河 周末前都冷

季節交替 芝城高低溫拔河 周末前都冷
芝城海晏公所職員就職典禮暨新年聚餐熱鬧舉行

芝城海晏公所職員就職典禮暨新年聚餐熱鬧舉行
50年來 芝城37名區長涉貪腐下台

50年來 芝城37名區長涉貪腐下台
Omicron爆發以來 芝日增確診降至新低

Omicron爆發以來 芝日增確診降至新低
大芝加哥新年晚會 500嘉賓歡喜迎虎年

大芝加哥新年晚會 500嘉賓歡喜迎虎年

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人