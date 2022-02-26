籌錢整修 芝老果園購物中心銷售稅增1％

老果園購物中心是北郊十分受歡迎的購物商場。(老果園購物中心臉書)

芝加哥 北郊史考基市(Skokie)日前由該市董事會投票 通過，將高檔商場「老果園購物中心」(Old Orchard Mall)畫成「商務區」(Business District)，然後依法將該區的銷售稅提高1%，這筆經費將作為重整與修復該購物中心之用，該案預計3月份舉行最終表決，順利通過後，從下半年起到該購物中心吃飯、購物的費用將比以前更高。

史考基市董事會日前以7：1的票數通過該項提案，預計3月份對該提案進行最終表決，如通過的話，將從下半年開始執行。

提高1%的銷售稅，預計可產每年約500萬元的額外經費，屆時將把這筆資金，揖注於該購物中心高達1.2億的升級與維修，該購物中心為史考基是最大的稅收來源。市長范杜森(Geroge Van Dusen)說，如果購物中心要繼續經營下去，升級是不可少的措施，而加稅成為唯一且最快速獲得資金的方法。

范杜森表示，如果不想要步上該區已經關閉的北溪廣場(Northbrook Court)或高爾夫磨坊購物中心(Golf Mill)的後塵，一定要想辦法保持「老果園」的活力與吸引力。

史考基市表示，老果園購物中心2021年替該市帶來3500萬元的銷售稅收益，儘管因為疫情 ，而使此數字比以往的約5000萬有所下降，但仍然是史考基非常重要的財源。

目前該中心的零售店銷售稅為10.25％，餐館與酒吧另外再收取2.25%的食品與飲料稅，累計在該中心用餐，需支付 12.25％的稅。

史考基市經理洛克比(John Lockerby)在董事會中表示，將該區畫為「商務區」，意味著可通過增加徵稅獲得經費，對該區進行改造、開發。唯一對該提案投下反對票的董事強森(James Johnson)則質疑，讓「老果園」收取比其他商場更高的銷售稅，是在製造不平等，也會影響消費者前往意願。