ALL（急性淋巴細胞白血病）整體性論述 St. Jude 採取措施改善中國乃至全球各地患有急性淋巴細胞白血病兒童的前景

臨床醫生走向世界：醫學博士裴正康與中國研究員合作，對 6,108 名患者進行臨床試驗，這是兒科白血病史上最大的隨機試驗。

這個小女孩尖叫著搖頭，但護士沒有被嚇住。她試圖讓孩子平靜下來，並使用內植式中央靜脈導管，這是一種用於提供挽救生命的化學療法的裝置。但首先，她需要孩子安靜地坐著。母親感到很尷尬，便從包裡拿出一個玩具，女兒卻推開了。這是「Dex」週。Dex 即地塞米松，是患有急性淋巴細胞白血病 (ALL) 兒童的治療方案的一部分，急性淋巴細胞白血病是一種血液和骨髓癌症 。兒童在治療的第二年每隔一段時間会接受這種類固醇和一種叫做長春新堿的化療藥物，該治療名為脈衝療法。

患者在這段時間內生活品質如何？「不太好。」St. Jude Children’s Research Hospital腫瘤 科主任醫學 博士裴正康表示。作為 20 世紀 70 年代以來的一種護理標準，這種地塞米松-長春新堿組合也達致了遠遠超出治療階段的影響。問題包括人格障礙和情緒障礙；睡眠問題；代謝綜合症，這與心臟病和糖尿病2 型有關；週圍神經病變（神經損傷的一種）。

「地塞米松和長春新堿的副作用是不容忽視的。」St. Jude 腫瘤科醫生兼St. Jude 針對 ALL 的臨床試驗 Total Therapy 17 的首席研究員 Hiroto Inaba（醫學博士、哲學博士）表示。因此，裴正康博士和在中國受人尊敬的研究員團隊共同決定調查現狀，並可能做出改變。

在美國，兒童急性淋巴細胞白血病的五年存活率為 90%。St. Jude 採取措施，改善中國、巴西、埃及和其他國家患有該疾病兒童的前景。協同合作是關鍵。在美國，患有 ALL 的兒童存活率為 90%。然而，中低等收入國家（例如中國）中兒童的情況要糟糕很多。

2018 年，St. Jude Global 開始執行一項任務，以改變這種局面。與中國簽署的協議和研究夥伴關係是其取得的眾多成就之一。

早在該全球計畫開始之前，裴博士就已經為改善中國白血病兒童的預後努力了數十年。自 2006 年以來，他一直帶頭在亞洲舉辦關於兒童癌症的年度教學會議。在他的努力下，ALL 成為中國新醫療保單承保的第一個兒童疾病，為中國數千名貧困兒童帶來了希望。

如今，裴博士擔任 St. Jude 全球中國計畫 (Global China Program) 醫療主任。在醫院的新戰略計畫下，Pui 將繼續與中國兒童癌症小組 (Chinese Children’s Cancer Group) 合作，在改善ALL 前線研究的治療和調查中發揮重要作用。

解除負擔，裴博士深受 St. Jude 的兒童和家屬的愛戴。他非常願意表演魔術或講有趣的笑話，或者足以引起呻吟的有趣笑話來增進交流並平息治療焦慮。

可以理解的是，一些患者和家屬害怕類固醇脈衝。因此裴博士想知道是否有必要延長這些藥物的治療時間。為了找到答案，他與中國研究員合作，對 6,108 名患者進行了臨床試驗 - 這是兒童白血病史上最大的隨機試驗。科學家們發現，低風險患者在治療一年後可以安全地停用地塞米松-長春新堿療法，並有效地消除這種方案導致的毒副作用。

「許多父母將會很高興。」裴博士表示。但還需要更多的研究來確定是否可以不對標準風險組的患者使用該方案。「他們接受此藥物的那幾週是很糟糕的。」裴博士表示。但對大量患者和家庭來說，負擔可能會有所減輕。醫學博士裴正康與中國研究員合作，對 6,108 名患者進行了臨床試驗 - 這是兒科白血病史上最大的隨機試驗。

專注解決復發問題。裴博士一生在對抗兒童白血病方面所取得的成就是巨大的，儘管他對自己的貢獻輕描淡寫。他的眾多專案是為患有這種致命疾病的兒童提供治療的墊腳石，並改善了患病兒童的生活品質。在今年早些時候報告的研究結果中，裴博士還與中國科學家共同研究了 ALL 患者的中樞神經系統 (CNS) 復發的情況。

他們發現了三個有助於降低 CNS 復發風險的因素：治療時機、地塞米松治療時機和鞘內（脊柱內）腰椎穿刺治療時機；全靜脈麻醉（一種在脊椎穿刺時使用的鎮靜劑）；流式 細胞術分析（用於檢測腦脊液中是否存在白血病細胞）。

「我們與中國兒童癌症小組進行了富有成效的合作。」裴博士表示。「沒有一個單一的機構，甚至是合作研究小組能夠招募足夠多的患者來進行最終的隨機非劣效性臨床試驗，這需要數千名患者證明可以安全地減少治療，特別是那些風險較低的白血病患者。透過共同努力，我們取得了有益於全球兒童的成果。