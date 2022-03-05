我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

芝加哥新會同鄉會 新會址正式啟用！

本報芝加哥訊
出席慶祝新會同鄉會新會址開幕典禮的會員與鄉親。
出席慶祝新會同鄉會新會址開幕典禮的會員與鄉親。

地址位于 3227 1W S. Archer Ave.,Chicago, IL 60616 的芝加哥新會同鄉會新會址日前正式啟用！該同鄉會第二屆理事會會長薛仲良，榮譽會長鐘建光，副會長趙勤光、趙永悅，秘書長林鳳，顧問周群厚、薛權壯，統籌林協富、伍更倉，會計容美玲，核數莫少玲，文娛/宣傳趙光輝、趙耀文，婦女部主任黃金定，公關部主任黃耀輝，電腦記錄趙群，理事容傳錦，薛文健、吳勝耀、黃潔明、黃玉蘭、趙瓊愛、莫少英等會員及鄉親出席了慶祝芝加哥新會同鄉會新會址開幕典禮。鄉親們相聚一堂，閑話家常，場面非常熱鬧和喜慶。會長薛仲良及所有鄉親恭祝新會址大吉大利，無往而不勝，更祝鄉親們虎年大吉！身體健康！萬事如意！

芝加哥新會同鄉會成立于2019，旨在讓旅居芝加哥的遊子有一溫暖的港灣，使新會同鄉有了聯繫和表達鄉情的平台，有了與家鄉溝通的渠道，聯繫鄉親，團結鄉親，為鄉親排憂解難，宣傳祖國，熱愛祖國，讓每位鄉親隨時隨地感受到來自海外鄉親及祖國的關懷與溫暖。同鄉會鄉親們在會長薛仲良的帶領下，將群策群力,同心同德，搞好會務，熱心公益，聯結芝加哥華人社區各大僑團，為促進社區發展貢獻一份力量。

新會同鄉會新會所開幕，門前擺滿鮮花慶祝！
新會同鄉會新會所開幕，門前擺滿鮮花慶祝！

芝加哥 華人

上一則

購買二手車 如何避免浪費時間

下一則

ALL（急性淋巴細胞白血病）整體性論述St. Jude 採取措施改善中國乃至全球各地患有急性淋巴細胞白血病兒童的前景。

延伸閱讀

芝選區重畫陷僵局 6/28公投機率高

芝選區重畫陷僵局 6/28公投機率高
芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

芝賭場預定地 華埠旁78區出線呼聲高

希望芝加哥：普及高等教育才能改善貧窮

希望芝加哥：普及高等教育才能改善貧窮

芝加哥公車 2040年全面改用電動車

芝加哥公車 2040年全面改用電動車
芝加哥 2022 春節游行隆重舉行

芝加哥 2022 春節游行隆重舉行

同鄉會

同鄉會

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了