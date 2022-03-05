芝加哥新會同鄉會 新會址正式啟用！

出席慶祝新會同鄉會新會址開幕典禮的會員與鄉親。

地址位于 3227 1W S. Archer Ave.,Chicago, IL 60616 的芝加哥 新會同鄉會新會址日前正式啟用！該同鄉會第二屆理事會會長薛仲良，榮譽會長鐘建光，副會長趙勤光、趙永悅，秘書長林鳳，顧問周群厚、薛權壯，統籌林協富、伍更倉，會計容美玲，核數莫少玲，文娛/宣傳趙光輝、趙耀文，婦女部主任黃金定，公關部主任黃耀輝，電腦記錄趙群，理事容傳錦，薛文健、吳勝耀、黃潔明、黃玉蘭、趙瓊愛、莫少英等會員及鄉親出席了慶祝芝加哥新會同鄉會新會址開幕典禮。鄉親們相聚一堂，閑話家常，場面非常熱鬧和喜慶。會長薛仲良及所有鄉親恭祝新會址大吉大利，無往而不勝，更祝鄉親們虎年大吉！身體健康！萬事如意！

芝加哥新會同鄉會成立于2019，旨在讓旅居芝加哥的遊子有一溫暖的港灣，使新會同鄉有了聯繫和表達鄉情的平台，有了與家鄉溝通的渠道，聯繫鄉親，團結鄉親，為鄉親排憂解難，宣傳祖國，熱愛祖國，讓每位鄉親隨時隨地感受到來自海外鄉親及祖國的關懷與溫暖。同鄉會鄉親們在會長薛仲良的帶領下，將群策群力,同心同德，搞好會務，熱心公益，聯結芝加哥華人 社區各大僑團，為促進社區發展貢獻一份力量。