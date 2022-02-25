假上司 真騙錢 新型簡訊詐騙激增

芝加哥優良商業局指出，近日假冒上司向員工進行簡訊詐騙的案件大幅增加。(pixabay)

芝加哥 優良商業局(BBB)21日指出，該局近日收到的新型詐騙 舉報大幅增加，這類詐騙冒充收信者的主管或老闆，透過發送手機 簡訊給受害者，然後騙取其個人信息、銀行帳號等資訊，BBB表示，由於對方簡訊署名為頂頭上司，因此歹徒得手率也相對較高。

BBB發出警告稱，新型詐騙通常使假冒收件者工作公司的執行長或主管，一般情況下，這些騙子已經知道了受害者的名字、工作地點與上司姓名，導致這些受害者一收到手機簡訊時，很容易信以為真。

優良商業局舉例，上述詐騙的簡訊內容，大概是「嗨，克里斯(收件者名)，我現在正忙著在開電話會議，如果你收到這條簡訊，請回覆告訴我，謝謝」，最後還會以主管名字署名。

收件者一旦回覆，接著就會收到一項工作要求的簡訊指令，「假」老闆將要求該員工去購買禮卡給客戶或匯款給商家，BBB表示，儘管一切都看起來合理，但要遵照簡訊指示去買禮卡或匯款前，務必先打個電話給發出簡訊的上司確認，否則一旦匯款或買了禮卡就很難追回款項。

BBB也提出四項防範受騙上當的建議：

●不要相信不熟悉的電話號碼及未經求證的信息：假使老闆經常與你用簡訊聯繫，請將他們的電話號碼存檔於聯繫名單，如果主管是以其他未在聯絡名單以外的電話發出信息，不要回應以免上當。

●對不尋常的要求應提高警覺：若你的老闆從來沒有讓你去買禮卡，即使該信息是從老闆手機號碼發出，也都應該三思後行。

●親自向老闆確認：在收到自稱為老闆但卻非從老闆電話號碼發出的信息後，應先給老闆打電話或發電郵確認，不要直接回答該封有疑義的簡訊。

●對所收到信息有疑義，請勿回應：一旦回覆了來自詐騙份子的信息，詐騙者就會知道所送出的號碼真的有人使用，恐怕也會把你的號碼列入未來的「潛在客戶名單」，BBB建議立即屏蔽並刪除該簡訊。