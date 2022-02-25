芝選區重畫陷僵局 6/28公投機率高

由於芝加哥市議會50位區長遲遲無法在新的選區重畫地圖取得協議，議會拉美裔小組(Latino Caucus)主席維拉格斯(Gilbert Villegas)24日表示，他幾乎百分之一千確定，新的選區地圖將必須在今年6月28日舉行公投 ，由選民來做最後決定。

芝議會法規委員會(Rules Committee)提出的地圖版本，包括17個非裔 多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔 多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到34名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本。

而由有14名區長組成的議會拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。

而從去年11月至今，雙方都不願意在族裔多數選區的數目讓步，維拉格斯說，基本上拉美裔與非裔議員小組的談判已經終止，「我百分之一千確定新選區圖，要在6月28日舉行全民公投」。

芝市長萊特福特與議會法規委員會主席哈里斯(Michelle Harris)預估，6月底這場芝加哥30年來的選區公投，將耗費納稅人至少4000萬稅金，不過維拉格斯對此說法稱「是一種恐嚇策略」，基本舉行公投每位選民的成本只有0.2元。

芝加哥選委會說，如果要在6月底的選舉中，加印一頁選區重畫公投的選票，必須多花55萬元。