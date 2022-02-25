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想當11區區長 即日起到3/11開放報名

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前)表示，甄選過程將透明、公平。(本報檔案照片)
華埠更好團結聯盟主任陳本恩(前)表示，甄選過程將透明、公平。(本報檔案照片)

芝加哥市市長萊特福特23日發布11區區長繼任者的甄選程序，她同時公布了甄選委員會四位成員名單，其中包括華埠更好團結聯盟主任陳本恩。有意願參加區長候選人的話，可於3月11日前，將履歷送到指定電郵，萊特福特表示，她希望新的繼任區長可在3月宣誓就職。

11區區長唐信因為涉及虛假報稅罪成，依法必須下台，而他的任期還有一年，因此市長將評選出新的人選接替唐信完成任期，由於11區居民之中，以華人為主的亞裔占比超過四成，因此華社也格外關注新區長人選。

萊特福特23日表示，要成為11區新區長的條件，主要必須在該區至少住滿一年，同時也要有從事公共服務工作的熱情，最重要的是必須證明自己最適合代表11區。她說，11區區長應該由一位代表該社區與整個芝加哥價值觀的人來擔任，「我會努力的尋找理想的人，同時保證甄選過程透明公開」。

萊特福特說，就像過去幾年其他幾個區任期未滿離任的區長遴選一樣，11區新區長必須在60天內完成，因此即日起到3月11日為止，有興趣參加遴選者，可提交申請寄到[email protected]

申請截止日後，將公開每個申請者的姓名、履歷，然後由甄選委員會開始對每名申請者進行面試、評估審查。

萊特福特也公布了甄選委員會的三名委員與一名主席名單，其中主席將由區長哈里斯(Michelle Harris)擔任，委員則包括西賽羅法務集團(The Cicero Law Group)總裁西賽羅(Salvador Cicero)、華埠更好團結聯盟主任陳本恩、Lumpen電台製作人特萊克(Jamie Trecker)。

萊特福特將從委員會評選名單中，選出一位擔任11區區長，詳細甄選程序，可查詢：www.chicago.gov/ward11application。

陳本恩在市長宣布她擔任評審委員會成員之前，曾接受本報訪問表示，為了呼應該華埠更好團結聯盟力推的芝城首個亞裔多數選區的問世，如任命亞裔擔任11區區長將可凸顯整個規劃的完整性， 她說，「如果11區區長現在能夠由亞裔繼任，將會使亞裔多數選區順利誕生的機率更高」。不過，她也提到，將秉持「透明、公正」原則評選。

亞裔 華埠 芝加哥

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