希望芝加哥：普及高等教育才能改善貧窮

孩子在美國上大學對於一般中低收入 家庭來說，無疑是一項沉重的財務負擔，儘管就讀居住地的州立學校費用，會比跨州便宜，但一般州立大學的補助或獎學金，也相對比外州或私立大學更難取得，致力推動免負債念大學的非營利組織「希望芝加哥 」(Hope Chicago)統計，伊州每名大學生，畢業時都平均背債2萬9666元。

「希望芝加哥」研究指出，從1978年至今，大學學費增幅高達1400%，而選擇退學的大學生所列出的原因之中，無力支付大學費用的比率高達48%，其次才是學業成績欠佳(28%)。而來自低收入且是家族第一個念大學的學生中，10人就有九人最終沒有完成大學學業。

報告還提到，借貸就讀大學的學生中，有39%背負一身學貸但還是沒有拿到學位。

「希望芝加哥」負責人傑克森(Janice Jackson)說，該組織並非憑空規畫成立，而是參考了一些成功方案，例如密西根州的「卡拉馬茱承諾計畫」(Kalamazoo Promise)，該項目對卡市公校的高中畢業生，提供百分之百的大學與專科的學費贊助，而從2005年推出該計畫後到現在，當地大學的畢業率，從36%一路提升到48%。

在此同時，當地的貧窮率也獲得改善，從2010到2017年間，密州全州的貧窮率減少了3%，而卡拉馬茱的降幅則高達18%。

傑克森說，「希望芝加哥」將會達到比卡拉馬茱承諾計畫更好的效果，因為該項目不但提供學生獎學金念大學，同時也將資助學生家長提高教育程度，改善就業 能力。有關該組織的進一步信息，可查詢官網：www.hopechicago.org。