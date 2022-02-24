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明州華人學術會 胡耀武比較中西繪畫

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
胡耀武分析中西繪畫中的人物比較。(視頻截圖)
胡耀武分析中西繪畫中的人物比較。(視頻截圖)

明州華人學術聯誼會(CAAPAM)日前舉辦線上專題演講，邀請旅居明州的華人繪畫藝術家胡耀武分享「中西方繪畫的交匯與比較」，吸引許多愛好欣賞中西方繪畫的華人參加。

胡耀武首先說明他在講座中定義的中國繪畫為國畫或水墨畫，而西方繪畫則設定為傳統的油畫。但他澄清「中西繪畫比較」其實是個偽命題，因為「中」代表中國，而「西」代表西方各國。由於中西方各有獨特的人文內涵，加上使用不同的繪畫材料等元素，因此難以比較。

西方繪畫發展初期重在寫真，從表達現實景象出發，進而鑽研技巧，包括素描、明暗、色彩、光線、透視原理、和調色等技術，甚至研究解剖學，使肌理紋路表現更精確；而國畫則沒有透視點而自成一格，以寫意為主，講求詩情畫意，形到意到，以簡潔的筆觸帶動觀者的視覺感受，並以字、畫、詩相輔相成為一幅作品。

論到欣賞中西畫作，胡耀武列舉幾幅中西方的著名畫作說明。中國水墨畫有山水、人物、花木等內容，由於宣紙與顏料媒材的局限性，較不能深入表現層次感，但以意境取勝，他說，藝術大師畢卡索也欣賞東方簡潔描繪的國畫。西方油畫則可以在畫布上反覆多層次地描繪，加上顏料乾燥緩慢，一幅畫作可以花上一年的時間。

他表示，寫實的油畫仍與照相不同，創作者可以自由安排構圖或增添想像的元素，達到趣味和故事性。胡耀武說，現代中國繪畫已經不再以國畫為主，因為中國繪畫的類別與西方繪畫旗鼓相當，有水彩、版畫等發展，因此不需要把油畫看成是西方特有的畫作，例如鋼琴雖源自西方，但當今無論中西都能藉著彈奏表現情感、文化。

從美術史來看，胡耀武說，繪畫發展的原動力在於提升社會審美觀。但他認為視覺藝術不需要太多理論解釋，只要憑直觀欣賞，各取所好。

胡耀武畢業於浙江美術學院，曾在廈門大學任教，1992年移居明州，從事繪畫藝術設計。

明州 華人 畢卡索

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