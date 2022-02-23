瑞柏市議員梁保羅 轉戰競選州眾議員

瑞柏市市議員梁保羅，今年將轉戰角逐伊州81區州眾議員。(本報檔案照片)

現任芝加哥西郊瑞柏市首位華裔 市議員的梁保羅(Paul Leong)，今年將參選伊利諾州第81區州眾議員 職位，為符合參選資格，梁保羅須在3月1日前收集1000個連署簽名，他呼籲該選區的華裔選民，能夠踴躍參與連署。

梁保羅是出生在芝加哥的第二代華裔，父母來自中國大陸，他在西郊203學區居住十多年，他從事會計、審計、IT行業多年，並曾在美中地區規模最大的瑞華中文學校任教五年。

去年4月，梁保羅在所有11位瑞柏市議會議員候選人中取得第三高票當選，他也是該市創立190年來第一位華裔市議員，當時他以確保與華人社區溝通，看好市民荷包，監督各項市政服務與建設花費為主要政見，而贏得支持。

日前他正式宣布將參加今年伊州 81區的州眾議員選舉，81區範圍包括當拿斯谷洛夫(Downers Grove)，及部分戴爾林(Darien)、萊爾(Lisle)、瑞柏市，這區人口約有10萬8000人，其中74％為白人，亞裔人口僅次於白人，占比超過11%，西語裔占該選區人口的8％左右，非裔僅有4.5%。現任該區的州眾議員為民主黨籍的莫瑞(Anne Stava-Murray)。

伊州州眾議員任期兩年，今年6月28日將舉行新一屆任期的選舉，目前伊州州眾議會有四名華裔議員，包括馬靜儀(Theresa Mah，第二區)、江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz，17區)、王明華(Denyse Wang Stoneback，16區)，以及楊啟華(Janet Yang，41區)。

梁保羅表示，由於要符合參選資格，必須在月底前提交選區內1000名的選民簽署，時間緊迫，因此非常需要大家協助，其助選團隊計畫在26日舉行掃街簽名活動，希望支持者踴躍參加。

要確認住家是否在81選區的範圍，可在伊州選區地圖輸入地址查詢，網址：https://reurl.cc/xOoLGb。