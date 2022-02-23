市長定案 芝加哥2月28日起摘口罩、停查疫苗卡

芝市28日起解除室內口罩令，進出餐館與公共場所，也不需要查驗疫苗卡。(芝市長辦公室提供)

對於是否鬆綁防疫 規定猶豫不決的芝加哥市市長萊特福特，22日與衛生局局長亞瓦迪終於共同宣布，將與伊利諾州同步，於2月底撤銷室內公共場所的強制口罩 命令，同時也解除查驗疫苗卡的規定。

芝市也將依照伊州最新的防疫政策，28日起僅在學校、醫療照顧場所、公共交通工具等地，必須繼續強制戴口罩，其他則均不再硬性規定戴口罩與查驗疫苗卡。

在宣布鬆綁防疫前，萊特福特對所有遵守規定的市民表達感謝，她也坦承這些因為疫情 制訂的措施，的確帶來一些困擾，尤其對於餐飲業影響重大。她表示，「我的目標是永遠不再需要關閉商家與停止經濟活動」，但她也提醒，大家不要故意犯錯，否則她會毫不猶豫的採取必要措施，以保護公眾生命。

早在州長普立茲克宣布於28日取消室內口罩令後，芝衛生局官員就曾表示，依照疫情目前趨勢發展，芝加哥也應該沒有問題在28日撤銷口罩令，但萊特福特稍後卻對防疫鬆綁表示「尚未決定」，衛生局官員接著表示，四項疫情指標中，必須有三項降至最低或第二低風險類別時，且連續兩周保持在該類別，才能取消強制口罩令。

然而隨著疫情逐漸改善，且民意主張與伊州同步的呼聲越高，芝衛生局補充，即使沒有達成上述標準，市府也會考慮取消口罩令，以免為公眾造成混淆。

芝加哥市22日的檢測陽性率降到1.5%的「低傳染等級」，單日新增確診為283例，雖然仍在「大量傳播」(substantial transmission)等級，但降幅明顯；此外，染疫住院與加護病床使用人數也大幅減少，且均維持在「低傳染等級」。

衛生局局長亞瓦迪說，目前50個人的聚會中，平均五人中有一人感染病毒，而在一周前，兩人就有一人帶有病毒，她說，是時候該放寬防疫令了。

儘管伊州學校並未在解除口罩令的範圍，但許多學校根據上訴法院暫停執行口罩令的判決，早就宣布不再強制學生戴口罩上學，對此，芝加哥公校22日重申，600多所公校將必須繼續維持口罩令。