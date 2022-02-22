芝家暴謀殺案件翻倍 市府撥2500萬防治

芝加哥 警察局統計顯示，警局每年約會接到約23萬個家庭暴力受害者的求助電話，然而2019年到2020年期間，家庭暴力謀殺案增幅高達96%，芝市長萊特福特補充，今年過了才不到兩個月，非致命的家庭暴力槍擊 事件飆漲四倍，家庭暴力謀殺案件數也激增一倍，有鑑於此，市府撥款2500萬成立家暴 防治小組，希望有效遏止問題惡化。

萊特福特說，家庭暴力除了對受害者有直接影響外，還會造成社區與家庭功能與結構的腐化，「我們有太多年輕人在暴力家庭長大，然後也在他們所生活的社區，經歷一樣的問題」，而家暴嚴重社區常常與槍擊案高發區、家庭收入貧窮區有相當的一致性。

市府新撥款成立的家暴防治小組，將分配其中的500萬元為有需要的受害者，提供緊急金錢援助，同時也會將其中部分經費，為逃避家暴的婦女增設100個「快速安置單位」，且會為家暴受害者增加比目前還多20倍的法律服務，此外，新的資金將對「目睹母親遭家暴毆打的年輕人」提供必要援助與支持。

芝加哥公共衛生局表示，「家暴是屬於公共衛生問題」，該局正在計畫推出試點項目，對使用暴力、造成傷害的施暴者，提供必要的諮詢與協助。

萊特福特呼籲，如果有任何家暴問題，請立刻撥打伊州家暴專線，電話(877)863-6338。