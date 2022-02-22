林建新、倪凌舉獲聯邦眾議員戴維斯頒商界領袖獎、企業家獎

戴維斯國會議員多元族裔顧問小組成員，右二為馬森柱。(主辦單位提供)

伊利諾州第七區聯邦眾議員 戴維斯(Danny Davis)19日在芝城西郊瑞柏市黃盒子劇場舉行2021年度全球社區奧斯卡獎 (Global Community Oscars)頒獎典禮，吸引近千名嘉賓與會，今年的32位得主之中，華裔林建新、倪凌舉分別獲頒傑出「商界領袖獎」、「企業家獎」。 多位華社代表參與頒獎典禮，並向林建新(右四)、倪凌舉(右五)祝賀。(主辦單位提供)

伊州第八區聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)，以及大芝加哥地區華僑華人 聯合會主席鄭征，福建商會主席黃寶章，芝城華商會副會長李建明，瑞華中文學校校長奚建，全美中文學校協會副會長展望，湖北同鄉會會長黃正東律師等人，都到場共襄盛舉。 戴維斯(右)頒獎給倪凌舉夫婦(中、左)。(主辦單位提供)

由戴維斯辦公室舉辦的年度頒獎典禮，共有40多個少數族裔社區參與，包括華裔、印度裔、馬拉西亞裔、波蘭裔、俄羅斯裔等代表齊聚一堂，盛況空前。戴維斯聯邦眾議員多元族裔顧問小組(Multi Ethnic Advisory Task Force)副主席馬森柱說，全球社區奧斯卡獎已連續舉辦11屆，旨在表彰各少數族裔在工商、教育、社區服務、文化藝術等領域的傑出貢獻。 戴維斯(右)頒獎給倪凌舉夫婦(中、左)。(主辦單位提供)

獲得傑出商界領袖獎的林建新，為美國華人華僑聯合總會主席、美國華人工商聯合會主席、美國傑林集團董事局主席。林建新在商業地產、連鎖酒店、科技能源、股權投資等領域均取得傑出成就，平時更熱心公益，在團結社區，華人維權、弘揚在美華人歷史文化方面貢獻卓越。

獲得傑出企業家獎的倪凌舉為聯豐集團董事長、全球友誼基金會會長、美國福建商業聯合總會名譽會長。倪舉淩初到美國時身無分文、不懂英語，靠著自己努力學習與拼搏精神，打下一片天地，他的聯豐集團在商業地產、家居建材等方面經營有成，平時更十分關心社區事務，也不忘回饋華人社區。