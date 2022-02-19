芝公校宣布 維持校園強制口罩令

芝加哥公校18日宣布，將繼續強制教職員、師生在學校室內戴口罩。(CPS臉書)

雖然伊利諾州州長普立茲克提出的繼續執行校園強制口罩 令，已遭上訴法院駁回，但芝加哥公立學校系統(CPS)18日表示，芝所有公校 學生、教職員在學校室內，不會受到新的裁決影響，所有人都仍然必須戴口罩。

芝公校發表聲明指出，公校支持已經通過驗證的新冠緩解措施，那就是戴口罩，而且法院的裁決並未禁止各學區自行規定是否要戴口罩，也沒有不准學區要求接種疫苗，以及讓確診者居家工作或上網課，因此「公校將繼續執行這些防疫 措施，包括強制口罩令，因為這些安全措施，能確保學校為學生提供其所需要的面對實體教學環境」，公校稱，會一直持續執行防疫相關作法，直到公共衛生合作伙伴告知可安全取消。

兒子就讀興氏小學的家長林海軍說，支持公校讓孩子繼續戴口罩，他表示，過去一年多的遠距教學，因為沒有老師監督，加上自己工作忙碌，根本無暇檢查孩子每天是否做完功課，「缺繳的作業太多，兒子平均學習成績大幅下滑。」直到後來恢復實體課，孩子成績才慢慢改善，「無論如何絕對不同意學校回到網課。」他說，只要能夠確保讓孩子到校上課，任何防疫規定他都一定遵守支持。