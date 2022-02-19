我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

芝公校宣布 維持校園強制口罩令

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校18日宣布，將繼續強制教職員、師生在學校室內戴口罩。(CPS臉書)
芝加哥公校18日宣布，將繼續強制教職員、師生在學校室內戴口罩。(CPS臉書)

雖然伊利諾州州長普立茲克提出的繼續執行校園強制口罩令，已遭上訴法院駁回，但芝加哥公立學校系統(CPS)18日表示，芝所有公校學生、教職員在學校室內，不會受到新的裁決影響，所有人都仍然必須戴口罩。

芝公校發表聲明指出，公校支持已經通過驗證的新冠緩解措施，那就是戴口罩，而且法院的裁決並未禁止各學區自行規定是否要戴口罩，也沒有不准學區要求接種疫苗，以及讓確診者居家工作或上網課，因此「公校將繼續執行這些防疫措施，包括強制口罩令，因為這些安全措施，能確保學校為學生提供其所需要的面對實體教學環境」，公校稱，會一直持續執行防疫相關作法，直到公共衛生合作伙伴告知可安全取消。

兒子就讀興氏小學的家長林海軍說，支持公校讓孩子繼續戴口罩，他表示，過去一年多的遠距教學，因為沒有老師監督，加上自己工作忙碌，根本無暇檢查孩子每天是否做完功課，「缺繳的作業太多，兒子平均學習成績大幅下滑。」直到後來恢復實體課，孩子成績才慢慢改善，「無論如何絕對不同意學校回到網課。」他說，只要能夠確保讓孩子到校上課，任何防疫規定他都一定遵守支持。

口罩 公校 防疫

上一則

低溫影響準確 專家教如何妥善保存新冠檢測劑

下一則

馬州議員提案亞裔史列公校必修 如過關將12月起落實

延伸閱讀

快看世界／髮梢結冰口罩掛雪 與嚴寒抗爭那些冬奧瞬間

快看世界／髮梢結冰口罩掛雪 與嚴寒抗爭那些冬奧瞬間
紐約公校教師疫苗令遭上訴 最高法院將再審

紐約公校教師疫苗令遭上訴 最高法院將再審

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效
維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

華府青少年心理問題嚴重 居全美第3

華府青少年心理問題嚴重 居全美第3
加州職場 仍可要求已接種員工戴口罩

加州職場 仍可要求已接種員工戴口罩

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43
SoFi球場整個屋頂也像一塊大看板。(SoFi Stadium)

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

2022-02-14 18:44
休士頓消防局調查一名男子死於可能是室友縱火的案件。（ABC）

好心卻害己 德州男子收留難友卻遭對方縱火喪命

2022-02-15 21:31

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議