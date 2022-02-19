暴風雪橫掃 伊州、印州公路連環車禍頻傳

伊州39號公路因強風暴雪路況相當差，造成百部車輛追撞。(伊州運輸廳推特截圖)

印第安納州州警廳18日表示，由於這次冬季風暴先降雨再下雪，使得多處路面結冰，加上強風襲擊，導致65號州際公路靠近Resenlaer、Sergeant Fifield路段，發生卡車相撞，這起事故連帶使經過駕駛，因此被困車中長達8、9個小時；此外，伊州 南部靠近El Paso附近的39號公路，也因路況差造成百輛車子追撞。

開車經過卡車車禍 路段而受困65號公路的麥卡倫夫婦(Kathy and Jim McCallam)說，他們已經被困在車中長達10個小時，這對夫婦說，「我以為我們會沒事，也想好了如果情況太糟就棄車，沒想到突然間就被卡在路上好幾個小時動彈不得。」

凱西.麥卡倫表示，他們是從家裡要開車到奧蘭德丘(Orland Hills)度假，沒想到遇到暴風雪車禍， 為了節省汽油，他們一陣子就會把引擎關掉，「我打電話給印州非緊急調度員，對方說會盡快將一輛被撞到幾乎折彎的卡車移走。」

這場暴風雪也對伊州帶來不少影響，其中歐海爾機場 17日因此取消了380架班機，中途機場也取消了多達140假航班，18日清晨5時15分為止，歐海爾有180架班機因此取消，中途機場則有11架取消。

伊州州警表示，17日下午3時左右，在南部39號公路附近，因大雪與時速高達數十哩的強風，使公路能見度相當差，因此造成約百輛車子追撞，州警說，幸而這場大車禍沒有傷亡，但由於太多車輛卡在一起，州警不得不將事故路段暫時封閉。

氣象專家杜姆(kevin Doom)說，這場風雪過後，大芝加哥與印州西北部地區18日、19日的高溫，大概都維持在華氏20多度，不過，到20日(周日)時，則會大幅回暖到40多度。