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AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券 早日擁有，早日享受，3月31日截止，歡迎選購！

本報芝加哥訊
最適合華人使用的方太抽油煙機，早日擁有，早日享受，3月31日截止。
最適合華人使用的方太抽油煙機，早日擁有，早日享受，3月31日截止。

地址位於500 W 18th St, Chicago IL 60616 的 AM Center 是方太廚電品牌芝加哥地區總代理，為答謝各界華人朋友對方太產品的信任和支持，該公司推出的新春酬賓活動將延期至3月31日截止。即日起至3月31日，凡在AM建材中心、香港超市總店購買方太抽油煙、方太煤氣爐頭的朋友，一律贈送香港超市現金購物卷，最高金額達 $260! 現金購物券，僅限香港超市中國城總店（2425 S Wallace St, Chicago IL 60616）使用。

新春酬賓活動包括：1. JQG7502 現金券 $80 元，2. JQG 7501 現金券 $100 元，3. JQG 7505 現金券 $120 元，4. JQG 7505W 現金券 $120元，5. JQG 9001 現金券 $160 元，6. UG3002 現金券 $100 元，7. EM9018 現金券 $180元，8. EM9026 現金券 $200 元，9. EM9030 現金券 $260元，10. GAS78307 現金券 $60 元，11. GAG86309 現金券 $60 元，12. GLS30501 現金券 $100 元，除以上產品，凡購買其它方太產品$1000 元以上， 均贈送現金券 $80 元。聯系電話：AM Center（312）265-1808。香港超市中國城總店（312）791-9111。

AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券。
AM中心推出購買方太產品送香港超市現金券。

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