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華諮處：疫期華人求援社福增2成 耆老餐點受歡迎

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
疫情期推出的送餐到耆老家中服務，十分受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)
疫情期推出的送餐到耆老家中服務，十分受到歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情衝擊各行各業，也讓許多華人家庭遭遇前所未有的挑戰，芝城華人諮詢服務處總裁劉國華表示，疫情前該機構的年度服務人數約為4600個，疫情後增加逾兩成達到5600人，而從去年7月開始的新財年，該處至今服務人數刷新紀錄，累積達5200人，其中又以就業、法律、耆老餐點等項目的服務人數最多。

劉國華與華諮處總監潘直理(Jared G. Pruitt)、發展與傳播主任安媛迪(Brandi Adams)、社區與家庭福祉部門的徐婕雯，於16日介紹了疫情期華諮處的各項發展與最新規畫。

潘直理說，疫情期間，華諮處服務服務人數比疫情前多，其中包括就業、財務、法律、耆老供餐等項目的求助者都明顯提高，求助者高達97%都是來自附近社區。過去兩年，華諮處推出了「阿茲海默症」項目，透過培訓照護人員課程(80人完成受訓)、教育公眾認識阿茲海默症(總計600人參與)，以及對符合資格的阿茲海默症患者(91名耆老)提供實際服務，協助患者與患者家庭度過難關。

疫情為民眾帶來焦慮，社交生活大幅縮減造成憂鬱，而受限於文化、語言障礙，華人對心理諮商與輔導的需求更加緊迫，潘直理說，因此華諮處成立了「行為與社交健康中心」。

此外，為整合遭遇重大變故家庭的需求，華諮處設立了「聚焦客戶小組」(Client advocacy unit)，潘直理說，該項目已有13個家庭共51人接受服務，其中九個家庭已順利走出困境，他舉例其中個案，包括家長雙雙重病、瀕死，子女孤立無援，因此由華諮處提供住房、教育、生活等方面的整合協助。

劉國華提到，疫情前華諮處擴大了法律援助的服務，原本每個月僅一次由義務律師支援的項目，擴增到周一到周五天天開放服務，他說，華諮處正計畫增聘一名雙語法務人員，以因應日增的需求。

另方面，華諮處在疫情期成立的「耆老供餐」服務，聘任多名從廚師培訓班畢業的學生，同時解決疫情期間就業困難以及無法出門老人家的三餐供應問題。

劉國華也宣布華諮處即將推出「反亞裔仇恨中心」，教育推廣與落實消彌族裔歧視與偏見，此外，近期內還將推出新項目，目標在把華裔社區需求數據化，以爭取更多經費與支援。

華諮處總裁劉國華(右)表示，疫情期間，華裔社區需求各項社會福利申請、法律諮詢的人...
華諮處總裁劉國華(右)表示，疫情期間，華裔社區需求各項社會福利申請、法律諮詢的人數有增無減，左為徐婕雯。(特派員黃惠玲／攝影)

疫情 就業 阿茲海默症

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