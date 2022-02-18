50年來 芝城37名區長涉貪腐下台

芝加哥 伊利諾大學(UIC)近日一份報告指出，全美最腐敗的大都市繼續由芝加哥奪冠，而伊州則在全美最腐敗州名單中排行第三，根據統計，從1973年開始到日前11區區長唐信聯邦報稅 詐欺罪成，芝市議會累計多達37名區長因貪腐相關罪名下台。

芝加哥太陽報稱，約50年時間有37名區長罪成，平均計算下來，每16個月就有一名區長犯罪去職。唐信案件預計將在7月6日宣判刑期，而芝議會上次因罪辭職的區長，為前22區區長穆諾茲(Richardo Munoz)，去年9月，他因為收受芝加哥激進改革小組(Chicago Progressive Reform Caucus)賄賂，並將此不法所得3萬8000元，作為個人開銷並支付親友學費入罪。

此外，唐信是繼1999年時任區長吉勒斯(Percy Giles)收賄案件以來，市議會第二個接受陪審團裁決的區長。

2019年是市議會貪污控罪與裁決頻傳，包括14區區長柏克(Edward Burke)，他被控利用職務向商家勒索，此案仍未開審；20區區長柯查然(Willie Cochran)則在2019年承認貪腐；2013年有兩名區長下台，其中包括第七區區長傑克森(Sandi Jackson)因假造聯邦報稅而認罪，在她之前擔任第七區區長的畢維斯(William Beavers)，也在童年因為稅務問題判刑六個月。

其他貪腐、詐騙 下台的區長，還包括29區市議員卡羅瑟斯(Isaac Carothers)於2010年賄賂逃稅去職；2008年，20區區長市圖盧曼(Arenda Troutman)因收賄而替開發商爭取地目變更罪成。