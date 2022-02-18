芝加哥11區區長空缺 任命亞裔呼聲高

芝加哥地區華人居民過去十年增加超過三成。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥11區區長唐信因為聯邦稅務詐欺罪成而將下台，希望芝加哥市市長萊特福特推舉一名亞裔 擔任11區新區長的呼聲越來越高，包括推動芝城畫出第一個亞裔多數選區的華埠 更好團結聯盟及市議會拉美裔小組(Latino Caucus)，均敦促市長在亞裔人口超過四成的11區，提名一位能夠勝任的傑出亞裔成為該區新區長。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩表示，為了呼應該聯盟力推的芝城首個亞裔多數選區的問世，任命亞裔擔任11區區長將可凸顯整個規畫的完整性，由於萊特福特已經表明，將會透過一個「公平、透明」的過程，來選出合適的區長人選，陳本恩呼籲市長能夠在此過程中，與該區亞裔社區建立溝通渠道，使11區最主要人口組成的族裔，可以表達相關意見。

陳本恩說，目前議會法規委員會所畫出的新選區圖，包括17個非裔 多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到34名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本。

而由14名區長組成的拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。

雖然兩種版本都認同畫出亞裔多數區，但由於都未獲得足夠支持區長票數，而可能必須在今年6月舉行全民公投，「如果11區區長現在能夠由亞裔繼任，將會使亞裔多數選區順利誕生的機率更高」。

議會拉美裔小組主席維拉格斯(Gilbert Villegas，36區區長)也公開敦促市長任命亞裔來完成唐信剩下的任期，他說，拉美裔小組的主要工作，就是在保障應受投票權保護族群的權益，如果他不支持畫出亞裔多數選區的話「非常虛偽。」

議會非裔小組主席歐文(Jason Ervin，28區區長)表示，市長應該挑選可以滿足選民需求者來接任11區區長，但並非一定要滿足特定背景的人才能做到這一點。他說，選擇合適區長是市長責任，「所以我會等著看她任命誰，再對該提名人仔細評估，至於期滿後的新區長，則應由該選區的選民做出選擇。」

選區包括多個華人聚居社區的伊州首位華裔眾議員馬靜儀說，鑑於目前台面上的兩份選區重畫圖，都支持「亞裔多數選區」，因此芝市長現在任命亞裔來接任11區區長是有道理的。