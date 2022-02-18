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芝加哥11區區長空缺 任命亞裔呼聲高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥地區華人居民過去十年增加超過三成。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥地區華人居民過去十年增加超過三成。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥11區區長唐信因為聯邦稅務詐欺罪成而將下台，希望芝加哥市市長萊特福特推舉一名亞裔擔任11區新區長的呼聲越來越高，包括推動芝城畫出第一個亞裔多數選區的華埠更好團結聯盟及市議會拉美裔小組(Latino Caucus)，均敦促市長在亞裔人口超過四成的11區，提名一位能夠勝任的傑出亞裔成為該區新區長。

華埠更好團結聯盟主任陳本恩表示，為了呼應該聯盟力推的芝城首個亞裔多數選區的問世，任命亞裔擔任11區區長將可凸顯整個規畫的完整性，由於萊特福特已經表明，將會透過一個「公平、透明」的過程，來選出合適的區長人選，陳本恩呼籲市長能夠在此過程中，與該區亞裔社區建立溝通渠道，使11區最主要人口組成的族裔，可以表達相關意見。

陳本恩說，目前議會法規委員會所畫出的新選區圖，包括17個非裔多數區、14個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.3%)，此份地圖得到34名區長的支持，同時也是議會非裔小組認同的版本。

而由14名區長組成的拉美裔小組，則對該份地圖不甚滿意，該小組主張，拉美裔人口在過去十年持續增長，而同期非裔人口卻明顯減少，因此小組提出16個非裔多數區、15個拉美裔多數區、18個白人多數區，以及1個亞裔多數區(亞裔人口占50.6%)的版本。

雖然兩種版本都認同畫出亞裔多數區，但由於都未獲得足夠支持區長票數，而可能必須在今年6月舉行全民公投，「如果11區區長現在能夠由亞裔繼任，將會使亞裔多數選區順利誕生的機率更高」。

議會拉美裔小組主席維拉格斯(Gilbert Villegas，36區區長)也公開敦促市長任命亞裔來完成唐信剩下的任期，他說，拉美裔小組的主要工作，就是在保障應受投票權保護族群的權益，如果他不支持畫出亞裔多數選區的話「非常虛偽。」

議會非裔小組主席歐文(Jason Ervin，28區區長)表示，市長應該挑選可以滿足選民需求者來接任11區區長，但並非一定要滿足特定背景的人才能做到這一點。他說，選擇合適區長是市長責任，「所以我會等著看她任命誰，再對該提名人仔細評估，至於期滿後的新區長，則應由該選區的選民做出選擇。」

選區包括多個華人聚居社區的伊州首位華裔眾議員馬靜儀說，鑑於目前台面上的兩份選區重畫圖，都支持「亞裔多數選區」，因此芝市長現在任命亞裔來接任11區區長是有道理的。

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