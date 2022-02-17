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芝展場執行長警告：芝3賭場預定地衝擊展覽業

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥瑞維斯(Rivers Chicago)提案在麥克米克展覽中心的湖畔展廳興建賭場，並由羅許街博彩公司(Rush Street Gaming)經營管理。(博彩公司官網截圖)
芝加哥瑞維斯(Rivers Chicago)提案在麥克米克展覽中心的湖畔展廳興建賭場，並由羅許街博彩公司(Rush Street Gaming)經營管理。(博彩公司官網截圖)

競標芝加哥市賭場的五個提案中，有三個都涉及將使用麥克米克展覽中心(McCormick Place)的部分場地，大都會碼頭與展覽管理局(Metropolitan Pier and Exposition Authority)執行長克拉克(Larita Clark)說，這三個不管是哪一個方案，都會影響目前展覽中心的運營，並造成芝加哥展會活動場次減少。

克拉克說，目前五處賭場提案預定地中，有三個將會用到部分的展場場地，包括湖畔的展場(Lakeside Center)、麥克米克展覽中心北區，或是展場南邊的卡車調度場。

她表示，湖畔展場使用時間最久，目前使用率也在展覽中心多個場地中落後，但該展場仍舊擔負著整個展覽中心的部分業務，克拉克說，除非新建一座耗資10億的新展廳，才可能全部取代該座舊場地，而新的展廳如果真的要興建，預估也需要六年時間才能完成。

克拉克表示，湖畔展廳不可能空置，因為到2035年為止，該展場已經安排了253場的展覽活動，約可帶來138億的經濟收益，「如果現在把湖畔展場讓出去做為賭場用地，那麼我們需要先有一處設置了所有基礎設備，且面積寬達60萬平方呎的地方取而代之」。

她接著說，至於麥克米克展覽中心的北區展場，預約量幾乎已經達到疫情前的最高水平；而卡車調度站是每次展覽活動順利進行的關鍵，藉由該處場地可以有效減少卡車壅堵，讓參展廠商或承包商迅速搭建或拆卸展品，克拉克說，2019年一整年，有多達3萬5000輛卡車使用該場地，而這個設施也是麥克米克展覽中心的競爭優勢。

她的談話也意味著，只有巴利公司(Bally's Corporation)提出位於好斯提特街(Halted St.)夾芝加哥大道(Chicago Ave.)的「芝加哥論壇報出版中心」 (Chicago Tribune Publishing Center)賭場，以及瑞維斯78博彩(Rivers 78 Gaming)，也就是緊鄰華埠北邊新開發的78區興建賭場，並由羅許街博彩公司經營管理等兩個方案，才不會對麥克米克展覽中心作業帶來影響。

對於克拉克提出的建議，芝加哥市長辦公室回覆表示，將繼續評估所有提案，然後做出審慎決定。

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