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超級盃賭盤熱 伊州賭金6100萬創紀錄

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
皇后賭場(Casino Queen)內的體育博彩站DraftKings，寫下全州下注超級杯最高金額紀錄。(賭場臉書截圖)
皇后賭場(Casino Queen)內的體育博彩站DraftKings，寫下全州下注超級杯最高金額紀錄。(賭場臉書截圖)

美式足球超級盃比賽日前落幕，也為全美體育博弈行業帶來高達70億元的賭資，伊利諾州下注超級杯的賭金比去年提高了33%，創下6100萬的新高紀錄。

伊州賭博委員會(Illinois Gaming Board)16日發布數據顯示，超級盃比賽賭金下注最高的一天，體育博彩收入達到950萬元，伊州財庫也因此獲得額外140萬的稅收。去年的超級盃比賽當天，全州賭注額度僅有4560萬元，州府增加稅收金額約為110萬。

伊州從2020年3月才開放體育博弈，目前伊州有八處體育博弈投注站，大部分的投注站都以線上下注為主要業務，這次超級盃賽事中，吸引最多人下注的皇后賭場(Casino Queen)內的體育博彩站DraftKings，該站的超級盃下注賭資達2150萬元；FanDuel Sportsbook and Horse Racing居次，投注金額為1700萬元。

上述兩家賭場在這次超級盃比賽中，分別獲利250萬及500萬元；但芝城郊區朱莉葉市(Joliet)的好萊塢賭場(Hollywood Casino)，以及芝北郊艾金市(Elgin)的維多利亞大賭場(Grand Victoria Casino)就沒那麼幸運，這兩家郊區賭場在超級盃比賽中，支付給中獎賭客的獎金，不幸都超過所有下注賭資總額，其中好萊塢賭場因此損失4.4萬元，維多利亞大賭場損失將近14.5萬元。

伊州體育博弈合法化不到兩年，伊州的體育賭博金額已經累計超過70億元，去年12月更創下單月賭資超過8.4億的最高紀錄。而投入體育博彩的賭金與人數不斷增加，也引起一些人對於「賭博成癮」問題惡化的擔憂。

根據統計，打給伊州賭博成癮熱線求助的電話，過去一年數量翻倍，議會也提高了對於類似諮詢服務的撥款，以因應民眾需求。

超級盃 伊州 好萊塢

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