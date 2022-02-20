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紐約人壽張一程、劉志良在高境界攀險峰

本報芝加哥訊
人壽保險是愛，投保人對家人有愛心， 才會買人壽保險，保障家人的福祉。(Getty Images)。
人壽保險是愛，投保人對家人有愛心， 才會買人壽保險，保障家人的福祉。(Getty Images)。

不久前，世界日報有一報導，一華人不幸因疫去世，後來其壽險受益人在領取賠償時遇到不少困難。為此，紐約人壽代理人張一程，在2022年1月16日的世界週刊 【 保險天地 】 欄目中，發表了以 [ 白菜的受益人 ] 為題的長文，詳細探討人壽保險的受益人以及有關壽險賠償的問題，受到不少讀者的關注和讚賞。

在這篇文章中，張一程指出，人壽保險是很複雜的專業，但不少人以買賣白菜的心態來買和賣人壽保險，水平低下、不負責任的代理人，往往會產生很多問題，容易給客戶帶來傷害。張一程以他在紐約人壽近40年的研究心得和實踐經驗，加上有趣的事例和無奈的情況，讓讀者有廣泛而深入的了解有關的議題。

 張一程幾十年來經常在華文報紙雜誌寫有關保險和理財的專欄文章；在2007年，他在北京出版了《实话实说谈保险》；2013 年通過世界日報出版了《實話實說輪保險》。《論》有25個大範疇，180篇文章，約50萬字，近1,000頁，分上、下兩冊，堪稱保險業史上最專業、最權威的巨著。雖然寫的非常專業和深入，但普通人都覺得易讀和客觀中肯。書中不但談保險的好處，也探討和批判業中弊病，實話實說，弘揚正氣，頌善抑惡。這套《論》是限量版，主要是捐給圖書館和大學，有一部份則給他的學生作參考書。

張一程除了忙於壽險和理財業務，做了不少保險教育工作，寫專欄文章，出書，還在芝加哥、紐約、加州、德州等地，為同事舉辦了多次，在業內絕無僅有的《壽險藝術和事業》進修班，參加的人要符合五個條件：1）真誠、不怕吃虧；2）很想學和願意虛心學；3）想正派做正事；4）不怕辛苦、願意下苦功夫；5）想在保險業成功和快樂。每次進修班長達7整天，從早到晚，而且課前課後都有很多功課要做。這是高水平、高強度的進修班，因此並非阿貓阿狗可以參加。

自疫情爆發後，張一程改為在網上授課。最近一次在2021年11月底開始，原來預計上課20堂，每次3個小時，結果上了20堂，每次4小時，仍有很多要深入探討，於是加時繼續。張一程說，他辦的進修班，並不是教怎樣賣保險，而是如何了解保險、保險工作、保險事業和保險行業，了解別人和自己，了解生活、人生和世界，在高境界攀登壽險高峰。

劉志良先生與張一程一起在保險工作替華人同胞服務了近32年，很多客戶都體驗到，劉先生與張一程一樣，熱心幫人，工作認真負責，踏實可靠。各位若想閱看 [白菜的受益人 ] 這篇文章，或有保險、退休金等問題想了解、諮詢，可電他們的辦事處，電話312-808-1020。

保險 壽險 華人

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