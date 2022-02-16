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大芝加哥新年晚會 500嘉賓歡喜迎虎年

特派員黃惠玲／芝加哥報導
大芝加哥新年晚會嘉賓雲集，大家一起向華社拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
大芝加哥新年晚會嘉賓雲集，大家一起向華社拜年。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥地區僑學各界新年晚會日前在芝市希爾頓大酒店熱鬧登場，約500名華洋嘉賓齊聚一堂迎接虎年到來，專程從台灣到芝城演出的歌星劉明珠，在活動中壓軸演唱多首膾炙人口的經典歌曲，贏得全場熱烈迴響。

晚會由ABC第七頻道華裔新聞主播徐平主持，包括伊州財長方仲華(Michael Frerichs)、審計長曼多匝(Susana Mendoza)、州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士，以及駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、副處長李唯誠，還有芝加哥華僑文教中心主任劉綏珍，以及芝加哥中華會館主席伍健生等都參與盛會。

芝城中華會館主席伍健生(右)、新年晚會總幹事鍾穗盛(左)感謝劉明珠(中)。 (鄺...
芝城中華會館主席伍健生(右)、新年晚會總幹事鍾穗盛(左)感謝劉明珠(中)。 (鄺振民提供)

伍健生致詞表示，新年晚會已舉辦了38屆，已經成為芝城僑社的過年傳統之一，近兩年受到疫情影響，參加人數較少，但每個與會者都十分珍惜重視難得的春節聚會；新年晚會總幹事鍾穗盛說，老虎象徵著強大競爭力，祝福大家虎年勇往直前，實現理想，他並感謝疫情期所有工作人員的無私付出；姜森說，新年晚會將海外華人和美國好友團結一起，與會多名貴賓也陸續上台向大家獻上新春祝福。

芝城歡喜舞蹈社表演台灣原住民舞「福虎吉祥慶豐年」。(鄺振民提供)
芝城歡喜舞蹈社表演台灣原住民舞「福虎吉祥慶豐年」。(鄺振民提供)

晚會安排了精采節目，包括芝加哥安良曲藝團粵劇演出「柳毅傳書-洞庭十送之洞房」、芝城華僑婦女會「新鴛鴦蝴蝶舞」、銀河舞蹈團的敦煌舞「彩雲飛天」以及Chemical X 的流行舞，還有芝城歡喜舞蹈社的台灣原住民舞「福虎吉祥慶豐年」。

劉明珠壓軸演唱。(鄺振民提供)
劉明珠壓軸演唱。(鄺振民提供)

有「新姚蘇蓉」美譽的劉明珠，一出場獻唱「今天不回家」，不論神情、歌聲都與姚蘇蓉維妙維肖，她的演出獲得滿堂喝采，其他包括「夜來香」、「夜上海」等大家耳熟能詳的歌曲，讓台下觀眾聽得如癡如醉。

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