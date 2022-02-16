瑞柏學區 即起陸續取消校園口罩令

瑞柏203學區從即日起，家長可自行決定是否讓孩子在學校戴口罩。(203學區臉書)

伊利諾州室內口罩 令將在2月28日告一段落，不過，華人聚居的瑞柏203學區 以及印第安草原204學區，已經搶先解除校園強制口罩令，其中203學區即日起就不再要求學生戴口罩上學，204學區則從22日開始撤銷口罩令。

上述兩學區的校園內儘管可以不用戴口罩，但依據聯邦規定，學生搭乘校車時，仍然必須強制戴上口罩。

203學區官員表示，雖然不再強制戴口罩，但學區將繼續「強烈建議」每個人都使用口罩，以防範新冠病毒傳播。此外，兩個學區都聲明，一旦疫情惡化，將隨時視情況恢復強制口罩令。根據指出，這兩個學區所以做出此決定，是因為幾天前，伊州南部的法官裁決暫停伊州學校實施強制口罩令。

有兩個孩子就讀204學區Neuqua valley高中的家長派克赫斯特(John Parkhurst)說，他很高興學校終於宣布暫停實施強制口罩令，但對於該校校長在法官做出裁決後整整一周，才宣布取消強制令的作法不滿。

有三個孩子在203學區學校就讀的媽媽卡斯坦(Lindsay Casten)說，孩子上學要不要戴口罩，她的立場中立，「我三個孩子中，有兩個已經接種疫苗 ，但小女兒因為免疫功能低下，所以沒有接種疫苗」，她說，很同情學校教職員過去兩年多來的防疫辛苦。

203與204學區都表示，學區的疫苗接種率均已大幅改善，其中204學區從72%增加到90%，此外，204學區在1月31日為止的前一周，確診率降到0.28%；203學區的疫苗接種率則提高到76%。

根據統計，上述兩學區所在的杜佩琪郡(DuPage County)12到17歲青少年，完全接種率將近73％，而五到11歲的完全接種率也有42%，名列全州冠軍。