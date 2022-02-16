我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

瑞柏學區 即起陸續取消校園口罩令

特派員黃惠玲／芝加哥報導
瑞柏203學區從即日起，家長可自行決定是否讓孩子在學校戴口罩。(203學區臉書)
瑞柏203學區從即日起，家長可自行決定是否讓孩子在學校戴口罩。(203學區臉書)

伊利諾州室內口罩令將在2月28日告一段落，不過，華人聚居的瑞柏203學區以及印第安草原204學區，已經搶先解除校園強制口罩令，其中203學區即日起就不再要求學生戴口罩上學，204學區則從22日開始撤銷口罩令。

上述兩學區的校園內儘管可以不用戴口罩，但依據聯邦規定，學生搭乘校車時，仍然必須強制戴上口罩。

203學區官員表示，雖然不再強制戴口罩，但學區將繼續「強烈建議」每個人都使用口罩，以防範新冠病毒傳播。此外，兩個學區都聲明，一旦疫情惡化，將隨時視情況恢復強制口罩令。根據指出，這兩個學區所以做出此決定，是因為幾天前，伊州南部的法官裁決暫停伊州學校實施強制口罩令。

有兩個孩子就讀204學區Neuqua valley高中的家長派克赫斯特(John Parkhurst)說，他很高興學校終於宣布暫停實施強制口罩令，但對於該校校長在法官做出裁決後整整一周，才宣布取消強制令的作法不滿。

有三個孩子在203學區學校就讀的媽媽卡斯坦(Lindsay Casten)說，孩子上學要不要戴口罩，她的立場中立，「我三個孩子中，有兩個已經接種疫苗，但小女兒因為免疫功能低下，所以沒有接種疫苗」，她說，很同情學校教職員過去兩年多來的防疫辛苦。

203與204學區都表示，學區的疫苗接種率均已大幅改善，其中204學區從72%增加到90%，此外，204學區在1月31日為止的前一周，確診率降到0.28%；203學區的疫苗接種率則提高到76%。

根據統計，上述兩學區所在的杜佩琪郡(DuPage County)12到17歲青少年，完全接種率將近73％，而五到11歲的完全接種率也有42%，名列全州冠軍。

學區 口罩 疫苗

上一則

警察工會對墨菲疫苗令提告 新州上訴法庭駁回

下一則

北卡州長鼓勵善用子女稅優惠 可獲所得稅全額減免

延伸閱讀

洛縣16日凌晨開始取消戶外口罩令 室内口罩令保持不變

洛縣16日凌晨開始取消戶外口罩令 室内口罩令保持不變
找不到雙語老師… 新州肯登學區海外招人

找不到雙語老師… 新州肯登學區海外招人
新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡

新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡
禁止學校執行口罩令 維州眾議會表決過關

禁止學校執行口罩令 維州眾議會表決過關
聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦

聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦
加州學校口罩令再實施2周 月底重新評估

加州學校口罩令再實施2周 月底重新評估

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
房價和建材暴漲、一屋難求，貨櫃屋圓夢。(KHOU)

房價建材暴漲 一屋難求 德州男子突發奇想圓夢

2022-02-08 18:36
三名哈佛大學女研究生8日在波士頓聯邦法院對哈佛大學提起訴訟，指控哈佛無視該校人類學教授科馬洛夫多年來對學生性騷擾，任由他恐嚇學生若舉報將威脅他們的學業。(路透)

3女研究生告哈佛 無視教授性騷擾 逾百學者站出來

2022-02-08 22:27
Dunbar高中近兩日接連收到炸彈警告，學校緊急關閉，原定8日到該校參加非裔紀念活動的仁德龍也被迫撤離。（取自Dunbar高中官網）

華府6所學校連遭炸彈威脅 美國第二先生緊撤

2022-02-09 15:37

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨