芝加哥市長：暫不跟進伊州鬆綁口罩令

在伊利諾州州長普立茲克日前宣布將於2月28日終結室內強制口罩 令，原本表示將跟進解除口罩令以及查驗疫苗 卡的芝加哥市衛生局，卻因市長萊特福特14日突然提到不打算依照州府計畫，因此芝城2月底取消口罩令與疫苗令出現變數。

萊特福特說，芝加哥市的確診人數與染疫住院數都有重大進展，但現在每天病例仍有500個，「這不是我們希望看到的」，她說，目前每天仍然有太多人死於新冠病毒，「我不想在看到一些數據仍具風險的情形下，就設定了取消防疫 措施的日期」。

「2月28日是州府定下的鬆綁日，但不是芝加哥市府設定的日期」，萊特福特針對解封日做了以上明確說明。

第23區區長泰伯雷斯(Silvana Taberes)與其他多名區長，曾在上周一起敦促市長放寬防疫措施，泰伯雷斯說，一旦政府官員意見不一致時，「對我們的社區、商家來說，都會倍感壓力與沮喪」，她表示，居民向她反映，新冠肺炎以及政客各自為政的作法，令他們感到噁心與厭倦。

普立茲克上周公布取消口罩令時說，全州的疫情明顯好轉，尤其是染疫住院大幅改善，基於這些考量，才決定鬆綁室內口罩令。

不認同州府所設定放寬防疫日期的萊特福特，何時才會考慮解除口罩令與查驗疫苗卡命令？市長說，她還沒準備好做出承諾。

市長表示，「我們使用的是過去兩年多來所使用的同一套數據與指標，目前雖正取得進展，但還沒有到解封的那一步」，這些指標包括每天新增確診病例、七天滾動的平均陽性率、新冠患者占用病床及重症監護床的比率等。

萊特福特說，有關人員會在本周晚些了解上述數據的最新情況，然後再評估決定是否跟進伊州鬆綁防疫措施。