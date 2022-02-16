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芝加哥11區區長誰接棒 60天內見分曉

特派員黃惠玲／芝加哥報導
11區區長唐信(右)14日報稅詐欺聯邦罪成，將依法辭去區長職務。(本報檔案照片)
11區區長唐信(右)14日報稅詐欺聯邦罪成，將依法辭去區長職務。(本報檔案照片)

芝加哥11區區長唐信因聯邦稅務詐欺罪成，誰將接替唐信，成為戴利家族掌握數十年基地區的11區區長，成為各界關注焦點，根據法律規定，芝加哥市市長萊特福特必須在該職位空出的60天內，向市議會提名一位在11區居住至少一年的合適人選，誰能進入11區區長接棒名單，萊特福特擁有很大的選擇自由。

根據州法，唐信罪成必須馬上辭去區長職務，11區轄區包括橋港區全部，以及部分的後院區(Back of the Yards)、卡那利威爾區(Canaryville)、華埠與皮爾森區(Pilsen)，該區約有5萬4000位居民，亞裔占比高達42%，其中又以華人占最多數，這也意味著新區長對華社發展影響重大。

陪審團14日裁決唐信罪成後，萊特福特隨即發表聲明表示，「市長辦公室會秉持開放、透明的過程，來選出填補人選」，根據紀錄，芝市還有包括34區區長奧斯丁(Carrie Austin)、14區區長柏克(Ed Burke)等兩名區長也正面臨聯邦起訴等待審判，因此如何選出11區區長，將成為市府關鍵先例。

其他多名區長因將角逐其他民代席次，也可能會在任滿前離職，例如12區區長卡迪納斯(George Cardenas)要去選庫克郡房產評估局(Board of Review)局長，第三區區長道威爾(Pat Dowell)轉選國會眾議員，此外，還有一些倦勤準備提早退位的現任區長。

根據分析，萊特福特可能會遵照前市長伊曼紐的模式，先由地方領導者成立小組，開放接受申請後再對符合資格者舉行面試，接著由小組選出一個或多個入圍名單，交給市長定奪提名，最終交由議會批准。

戴利家族早從1969年開始，就與11區歷任區長有著非常深厚的淵源，唐信的舅舅、現任庫克郡委員會委員的約翰．戴利(John Daley)，目前為11區民主黨委員，屆時該區民主黨組織是否將在選任11區區長繼任者方面，扮演積極角色，以及是否能因此獲得萊特福特首肯，有待觀察。

此外，由於議會正在進行芝市選區重畫，而包括拉美裔、非裔區長小組所提出的草圖，都畫出一個以11區為主的亞裔多數選區，唐信當時反對該項改變，然而隨著他的被迫退位，也可能清除了市長選出亞裔區長的可能障礙。

如果萊特福特果斷選出亞裔擔任11區區長，相信將快速使她取得亞裔選民的支持，但芝加哥論壇報提到，華埠等地的亞裔社區領導人，在支持單一亞裔候選人方面，恐怕並無共識，市長此舉恐怕反而激怒部分選民。

亞裔 芝加哥 華埠

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