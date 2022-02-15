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報稅造假 陪審團裁決芝11區長罪成 最高可判30年徒刑

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
11區華人居民聚集，區長唐信案高度受到華社關注，圖為去年他出席華埠夏令會情形。(11區區長臉書 )
11區華人居民聚集，區長唐信案高度受到華社關注，圖為去年他出席華埠夏令會情形。(11區區長臉書 )

受到華人居民高度關注的芝加哥11區區長唐信(Patrick Thompson)聯邦稅務詐欺案，14日由陪審團裁決罪成，其中兩項虛假陳述每項最高可判30年徒刑，而五項報稅造假每項最高可面臨三年監禁，最終刑期將另行由法官公布。由於罪名成立，唐信依法必須辭去區長職位，該職位將由市長萊特福特指派人選代理。

唐信案於7日開庭，上周共先後傳訊約20名相關證人，14日上午由檢方與被告律師結辯，接著四男八女組成的陪審團成員進行長達3.5個小時的討論，於4時30分左右一致達成有罪判決。

52歲的唐信為曾是芝加哥最有勢力的戴利家族成員，芝加哥市上次出現區長遭聯邦控罪且罪名成立的紀錄，為22年前的37區區長吉利斯(Percy Giles)，他因為收受1萬元賄賂，並額外敲詐廠商8.1萬元，作為阻止市府關閉一處社區垃圾場的代價而被告上法庭，他最終判處三年徒刑。

唐信是因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在5年期間，曾支付總額約17萬元的貸款利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

唐信的辯護律師蓋爾(Chris Gair)在結辯中提到，製造虛假文件的是「華盛頓聯邦儲蓄銀行」而非唐信，唐信一直依法申報稅表。他表示，唐信身兼區長、地產律師兩份全職工作，加上有家有孩子，過於忙碌讓他忽略細節，而「當他發現有錯誤後，他很誠實的做出修正，他提交了修改後的報稅表，並補繳了稅金，他這麼做只是因為僅是個錯誤，犯錯不等於犯罪。」

辯方人證也作證表示，唐信善於思考，但欠缺觀察報稅細節方面的能力。檢察官內托爾斯(Brian Netols)上周曾指，唐信是一名商業地產律師，也是議會財政委員會委員，「關注細節」是他工作上十分重要的部分。

聯邦助理檢察官皮特森(Michelle Peterson)在結辯時說，唐信完全清楚自己欠了銀行26.9萬貸款，但卻刻意隱瞞事實，且故意說謊，在新的借貸公司催繳欠款時，「看到機會」竟佯稱只欠11萬，皮特森稱，唐信是「一直說謊，直到被逮到的典型7項。」

11區區長唐信13日曾低調出席華埠新春大遊行，但在儀式開始前即已離開活動現場。(...
11區區長唐信13日曾低調出席華埠新春大遊行，但在儀式開始前即已離開活動現場。(特派員黃惠玲╱攝影)

報稅 貸款 稅表

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