伊州首富慨捐2000萬 金援歐文選州長

伊州首富葛立芬(左，Citadel官網)慨捐2000萬給歐文(右，奧羅拉市府官網)作為競選州長經費。(官網截圖)

多次公開表達不贊同現任伊利諾州州長普立茲克的伊州 首富葛立芬(Ken Griffin)，14日宣布金援2000萬，支持參加共和黨 伊州州長初選的芝城西郊奧羅拉市(Aurora)市長歐文(Richard Irvin，51歲)，對決身價同樣不凡的普立茲克。

對沖基金Citadel集團負責人葛立芬去年曾表示，他將全力支持一名能夠擊敗現任伊州州長普立茲克連任的候選人，因為「他不配當我們州的州長」。葛立芬14日證實，已捐了2000萬給歐文作為競選經費，他發表聲明稱，歐文白手起家，其人生故事是美國夢的縮影，他很尊敬歐文。

他也不忘猛烈批評普立茲克將「政治」擺在第一位，無視許多母親因為槍枝暴力而失去子女的痛苦，拒絕解決伊州撕裂家庭、民眾的犯罪問題，「我相信歐文具備讓伊州再次成為民眾安身立業的領導力」。

葛立芬還提到，歐文了解終結浪費性支出與減少高稅收的重要性，而普立茲克以話術來誤導伊州選民，新年度花費其實比2021年還要高出8%，伊州人口持續流失，「更高的稅，更少的居民」後果堪憂。

根據富比世(Forbes)資料，葛立芬資產高達210億，在全美前400名富豪中，排名第47位，他更蟬聯多年伊州首富。普立茲克的資產有36億，他在2018年參加州 長選舉時，個人就拿出1億7100萬作為競選經費，這次估計他也將自掏上億經費參選。

歐文對於葛立芬的捐款支持表達感謝，他說，「伊州必須停止犯罪失控、稅收飛漲與浪費性支出、政府腐敗等嚴重問題。」

伊州州長初選日為今年的6月28日，如果歐文在初選順利出線，他將在11月8日，代表共和黨與爭取連任的民主黨籍州長普立茲克對決。