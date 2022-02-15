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李宗盛硬石賭場開唱 歌迷大飽耳福

特派員黃惠玲╱印州報導
李宗盛在印州硬石賭場表演廳開唱。(特派員黃惠玲╱攝影)
李宗盛在印州硬石賭場表演廳開唱。(特派員黃惠玲╱攝影)

著名詞曲創作人及歌手李宗盛，日前到印第安納州硬石賭場表演廳(Hard Rock Live)開唱，儘管疫情仍未完全消退，加上當天低溫襲擊，還是擋不住滿場歌迷熱情參與，63歲的李宗盛在這場「個人秀」的演唱會中，帶來足足兩小時的經典歌曲，讓台下歌迷直呼值回票價。

距離芝加哥市約35分鐘車程的硬石賭場，開業至今不到一年，但其位於高速公路旁的便利地點，加上十分重視華裔顧客，近來吸引許多華人前往光顧，這次針對華人市場與環球音樂合作舉辦的李宗盛演唱會，進一步提高了知名度，演唱會開唱前，賭場擠滿許多華人顧客，人氣火爆。

李宗盛「有歌之年-2022年巡迴演唱會」印州場約晚間9時15分開唱，李說，受到疫情影響，原本演唱會嘉賓李劍青無法從香港前來，因此由他獨撐大局。

一開始的經典名曲「開場白」，將觀眾帶回30年前的歲月，接著一首首歌迷耳熟能詳的李式情歌登場，從「生命中的精靈」、「寂寞難耐」、「飛」、「七點鐘」，到紅極一時的」夢醒時分」、「我是一隻小小鳥」、「飄洋過海來看你」、「愛如潮水」、「為你我受冷風吹」，幾乎每首都是全場大合唱。

演唱會後段描述父子情的「新寫的舊歌」，讓台下許多觀眾感動落淚，壓軸的「山丘」同樣引起共鳴高潮，「愛的代價」、「鬼迷心竅」與「凡人歌」三首安可歌曲，尤其掀起高潮，讓歌迷回味不已。

李宗盛在印州硬石賭場表演廳開唱。(特派員黃惠玲╱攝影)
李宗盛在印州硬石賭場表演廳開唱。(特派員黃惠玲╱攝影)

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