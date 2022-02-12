華埠旁蓋賭場 推中文問卷民調 廖敏欣籲踴躍填寫

緊鄰華埠的78社區，為芝加哥五處賭場預定地之一。(78社區臉書)

芝加哥 賭場最後落腳地點，預計今年上半年公布，名列五處預定地之一的78社區，因緊鄰華埠 而受到華社高度關注，78社區諮詢委員會(The Community Advisory Council，簡稱CAC)的共同主席廖敏欣表示，該組織針對78區是否適合興建賭場推出包括中文版在內的問卷，藉此廣徵社區意見，「請關切賭場發展民眾，務必踴躍填寫」。

CAC是由廖敏欣與查肯(Armando Chacon)擔任共同主席，其他14名委員中，還包括華埠聯盟董事長許凱明(Robert Hoy)，廖敏欣說，78社區諮詢委員會在2019年12月成立並召開會議，該組織的主要目的為向芝加哥市府、議會與開發商Related Midwest提供建議與諮商。

78社區為一項占地62畝的混合用途開發案，之前該土地為火車軌道用地，該社區範圍北至羅斯福路，東接克拉克街，西到芝加哥河，南到15街。目前78社區已經獲批的方案，包括一系列的計畫，從興建住宅到開放空間，一座全新的捷運 站以及沿著芝加哥河的景觀規劃等。

去年之市府共收四家公司向送出的五份參與競標芝市賭場的提案，四家業者所提出的五處預定賭場地點，包括31街夾湖濱大道間的「麥克米克展覽中心卡車調度場」(McCormick Place Truck Marshaling Yard)、麥克米克展覽中心湖畔展廳(Lakeside Center)，以及正在開發中的78區等三處，都十分接近華埠。

其中78社區的賭場案名為「瑞維斯78博彩」(Rivers 78 Gaming)：預定在緊鄰華埠北邊新開發的78區興建賭場，並由羅許街博彩公司(Rush Street Gaming)經營管理。

廖敏欣說，正因該賭場提案，CAC有責任就78社區是否適合興建賭場，向市府、議會與開發商提出反饋，尤其是來自社區的意見特別重要，由於華埠緊鄰78社區，屆時賭場的興建，勢必對華埠帶來相當程度的影響，廖敏欣說，相信許多華埠居民、商家都非常關心該案發展，「希望大家能夠踴躍填寫問卷，提出建議」。

她說，該問卷約需10分鐘填寫完成，每個人的意見都很關鍵，問卷連結：https://reurl.cc/X4QL4E，相關CAC及78社區的信息，可上市府官網查詢：https://reurl.cc/9OnVOa