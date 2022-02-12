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芝公校今秋開學日 即起開放家長票選

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥公校新學年開學日，將參考家長選擇後決定。(芝公校臉書)
芝加哥公校新學年開學日，將參考家長選擇後決定。(芝公校臉書)

芝加哥公立學校系統(CPS)10日公布2022-23新學年行事曆，其中開學日將提早到勞工節前，最終日期將由家長票選決定，此外，比較大的變動是以往僅放三天的感恩節假期，新學年將改成該周整周放假。

伊州許多學區均把新學年開學日提早到8月份甚至8月初，CPS新學年也將提供家長兩種開學日的選擇，但兩項開學日選擇都會在持勞工節(9月5日)前；至於其他主要假期，包括感恩節的三天假期，改為當周整周放假，寒假則從12月26日到2023年的1月6日，春假為明年4月3日到7日。

CPS提供的新學年開學日選項，包括8月29日開學到明年6月14日學年結束，上下學期以寒假結束後為分界點；另一個選項為8月22日開學，明年6月7日學年結束，上學期將在寒假前告一段落，這個選項的行事曆與郊區、大學等其他學校的開學與放假日期相近。

公校執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)向所有學生、家長發出郵件指出，新的行事曆將為新學年定下基調，對每個家庭都很重要，因此希望大家能夠謹慎做出選擇。他說，往年公校開學日都在勞工節過後的周二，但今年CPS決定提前開學。

公校學生家長須在2月18日晚上5時以前，提交開學日的選擇表格，表格可見：https://reurl.cc/veLkEN，此問卷結果將於3月23日在芝加哥教育委員會審核並做出最終決定。

公校 勞工 芝加哥

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