眼高度學習中心全新開張，全球品牌，芝加哥第一家。

“眼高度學習中心”（Eye Level）是全球性教育 品牌，成功經營高質量課外學習輔導40多年，高質素師資團隊，專業管理，經驗豐富，成效顯著，是一家全球性的課外學習輔導中心，在世界各地20多個國家和地區運營，自1976年創辦以來，為全球數百萬小朋友提供業界領先的數學、英文課外學習輔導服務。位於橋港區的芝加哥 第一家"眼高度學習中心”，將為您的孩子提供不一樣的課外輔導課程。全新開張期間，三重好禮大贈送：入學測試費$50全免，新生課程注冊八五折以及贈送眼高度愛心小背包。

該中心主要特色包括因材施教：上課前接受測試，量身定制補習計划，授之以漁：倡導批判性思維，重視數理推理，激發學習興趣，培養獨立解決問題能力，循序漸進：每一位孩子學習進度不一樣，學習計划環環相扣，逐步提升，小班制一對一輔導：1:4師生比的小班編制，確保每位學生都獲得一對一單獨輔導。

芝加哥眼高度學習中心緊鄰中國城,免費停車場，接送方便。該中心嚴格依照全球通行的經營管理原則，為孩子們提供窗明几淨的學習環境，所有輔導老師均為在校大學生，并且接受和通過了眼高度嚴格的專業培訓，持證上崗。免費停車場，接送方便,眼高度學習中心每逢周六、周日開課，常年招收4歲-12年級學生，上課地址：3500 S. Morgan St., Chicago, IL. 60609（二樓），電話:312-731-5006.詳情請瀏覽網址：www.myeyelevel.com/us/center/chicagobridgeport.