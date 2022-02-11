亞洲躍動影展12日開幕 首映「總是有愛在隔離」

第14季亞洲躍動電影展 (Asian Pop-up Cinema)訂於12日宣布參與該季影展的電影名單，當天開幕片將播放描繪香港 新冠病毒期間故事的電影「總是有愛在隔離」，該季影展將25部來自韓國、日本、香港與台灣的電影作品。

亞洲躍動電影展創辦人兼行政主任王曉菲表示，新冠疫情持續了兩年，也改變了許多人的生活方式與心情，為防疫起見，亞洲躍動影展也改以雲端播放或戶外電影院 等方式舉辦，她感謝影迷們的持續參與，更感謝各贊助機構的大力支持。

「總是有愛在隔離」為2021年出品的香港電影，該片以2019冠狀病毒病疫情為背景，由香港演藝人協會、香港電影工作者總會發起，並集合香港十間電影公司和香港電影發展局「電影製作融資計畫」聯合出品，總導演為谷德昭，描述香港一家旅館突然出現疑似確診者之後所發生的故事。

12日發布會地點在芝市區的AMC River East 21電影院，相關信息可查詢官網：www.asianpopupcinema.org。

此外，王曉菲也提到，在駐芝加哥中國領事館贊助下，即日起到15日為止，亞洲躍動影展也在網路上推出歡樂春節中國電影展，包括電影「來路是歸途」、「絕色春城」、「來路是歸途」、「我和我的祖國」等，有興趣觀看者，可上網免費觀看，網址：bit.ly/3nKmDu3。