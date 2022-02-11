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產量減、運輸貴 芝加哥情人節花價飆5成

特派員黃惠玲／芝加哥報導
受到運輸成本上揚、花卉產量減少等因素影響，今年情人節花價比去年更貴。(pixabay)
受到運輸成本上揚、花卉產量減少等因素影響，今年情人節花價比去年更貴。(pixabay)

2月14日情人節即將到來，坊間花店與網路預定鮮花業者都準備迎來年度銷售高峰，芝加哥地區的花店業者表示，今年由於運輸成本飆升，單支玫瑰的平均價格，從去年1.5元漲到3元，而其他種類的情人節花卉，售價平均比去年提高了25%到50%。

芝城琳達花店(Linda's Flowers)東主貝希拉(Gloria Becerra)說，花價實在漲太多了，運輸費用尤其上升明顯，貝希拉還提到，往年附在情人節花束上受到歡迎的小熊填充玩偶，今年也因運輸成本過高而不得不調升價格，該店12朵玫瑰花束，從去年的75元調高到起碼85元。

「我很懷疑我的顧客能夠接受飛漲的價格」，謹慎起見，她今年情人節減少了進貨數量，「否則一旦無法賣掉，存貨成本對我這種小商店來說實在無力負擔」。

今年花價飆漲，除了運輸成本高之外，花卉供給量不足也是另一原因，女孩花卉農場(Farmgirl Flowers)說，疫情爆發後，全球經濟大受衝擊，對於花農來說更是損失慘重，「因為沒有人買花，我們被迫將許多花蕊、花卉丟掉」，農場也不得不將大批員工裁減。

疫情較為緩解後，訂購花卉的花店、公司逐漸增加，但花卉農場卻很難找回足夠人手幫忙種植、出貨，「我們遇到的困境，與其他行業人手短缺的情形差不多」，

此外，花農指出，美國所受鮮花，大部分都是從哥倫比亞、烏干達、肯亞及尼德蘭等國家進口，至於美國國內的花卉農場則大部分都位於加州，眾所周知，去年南美洲氣溫低且大雨不斷，而加州卻面臨乾旱，這些氣候不利於花卉生長，因此也多少影響了花卉收成。

位於芝城郊區Hosfkina市的聯邦快遞(UPS)，今年情人節期間，該公司估計將運送8900萬枝花卉，大約裝入74萬2000個運送盒，數量龐大使快遞業必須增聘人手完成送貨，而各行各業人工難求的趨勢下，該公司也必須提高薪資徵才，間接提高了運輸成本。

加州 芝城 疫情

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