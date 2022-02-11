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芝市防疫鬆綁 28日起室內免戴口罩、停查疫苗卡

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥市衛生局宣布，28日起進入餐館、健身房等室內營業的商店時，不再要求商家查驗顧客疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥市衛生局宣布，28日起進入餐館、健身房等室內營業的商店時，不再要求商家查驗顧客疫苗卡。(特派員黃惠玲／攝影)

在伊利諾州州長普立茲克宣布取消室內強制口罩令後，芝加哥市衛生局10日也公告指出，將與州府同步，從2月28日起，取消餐館、酒吧、健身房等商業營運場所的室內口罩令，同時也會停止要求商家檢查顧客的疫苗卡。

芝衛生局表示，室內口罩令與查驗疫苗卡為目前該市施行的主要防疫措施，不過，隨著確診人數，尤其是染疫住院率大幅減少，經評估後決定緊跟州府的口罩令撤銷方案，從28日開始，不再強制要求餐廳、健身房等商家執行室內口罩令。

衛生局說，今年1月3日起施行的另一項防疫措施，即年滿五歲及以上者，進入餐館、酒吧、健身房與各種室內公共場合時，必須出示完全接種的疫苗卡的規定。也將從28日起停止實施。

至於公共交通工具、長照機構、醫療診所，以及學校，芝市也與州府一致，繼續維持強制口罩令。

芝城華埠餐館業者聽到即將取消查驗疫苗卡，幾乎都鬆了一口氣，一家東北菜餐廳東主說，「檢查疫苗卡比戴口罩更困擾商家」，他表示，顧客戴口罩與否在進門時就可以判別，但自從衛生局強制要求查驗堂食顧客疫苗卡後，多次出現同一組進入餐館用餐客人，有人沒帶疫苗卡而導致一起來的親友只得取消用餐的狀況。

這位業者說，查驗疫苗卡實施初期，曾經遇到疑為市府到餐館抽查是否確實執行的臥底人員，「一次違規可能會罰好幾千」，所以餐館根本不敢敷衍查驗，現在終於要停止執行，「希望也因此迎來餐飲業的快速復甦」。

庫克郡衛生局也宣布，月底開始取消室內強制口罩命令，同時也不再要求商家查驗顧客疫苗卡，不過，郊區仍有幾個城鎮表示將對當地疫情審慎評估後，再決定是否跟進，這些城鎮包括Evanston、Skokie、Oak Park、Stickney。

此外，為鼓勵更多民眾施打新冠疫苗，庫克郡衛生局表示，即日起到13日間，年滿五歲及以上的庫郡居民，只要到該郡疫苗施打站接種疫苗，包括第一劑、第二劑或補強劑疫苗者，都可以領取100元的Visa禮卡，疫苗施打地點，可查詢：www.vaccine.cookcountyil.gov，有意接種者可先預約，也可直接到接種站施打。

疫苗 口罩 健身

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