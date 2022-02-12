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東南亞中心慶祝新春午餐會 47區、48區區長親臨向耆老拜年！

本報芝加哥訊
東南亞中心慶祝新春午餐會，讓老人家在新年年初七享用美味的午餐！
東南亞中心慶祝新春午餐會，讓老人家在新年年初七享用美味的午餐！

北華埠東南亞中心日前舉辦新春午餐聯歡會。160多位耆老興高采烈的參與領取中心為老人準備的慶新春加菜午餐盒飯與禮品。讓老人家在新年年初七享用美味的午餐。鄔亮珊聲稱，今年的過年午餐得到駐芝加哥台北經文處贊助美味的“三寶飯”， 此外還得到 Aetna  Better Health of MMAI ， 福興銀行、Swedish  Hospital – Northshore , 大南超市以及 Weiss Memorial Hospital 的鼎力贊助。同時，更榮幸邀请到第47區區長 麥馬丁（ Matt Martin）、48區區長哈利歐德文（ Harry Osterman）親臨中心向東南亞中心的同仁及社區耆老們拜年、送上虎年新春美好的祝福。鄔亮珊感謝所有的贊助單位，特別是兩位區長多年來鼎力支持與多方的協助，感激駐芝台北經文處辦公室在當天贊助所有的午餐盒飯，讓耆老們在人日吃到美味的三寶飯。 也感激大南超市贈送冬菇， 其他的贊助單位分別贈送了防疫物品、洗手液等。

47區區長麥馬丁與48區區長歐德文麥馬丁均高度赞扬東南亞中心40多年來為城北的民眾提供各項服務，尤其是對老年人的盡心盡力的提供服务，在疫情嚴峻期間，毅然不中斷任何的服務，每天提供營養午餐給周邊的老人家，讓他們不會因疫情期间而挨飢抵餓，各式计划包括了全日制的托兒所、耆老日托、嬰兒與孕婦營養補助（ WIC）、幫忙符合條件的民眾申請各式社會服務補助與津貼等服務，都令人十分的感動敬佩。47區區長馬丁在致辭時聲稱，日前還送上2000個KN 95口罩予東南亞中心与社区的民众，讓他們每一天都過得安全舒適。

47區區長馬丁當天也呼籲所有民眾必須接種新冠疫苗，此為開放回复社會興旺、人們互相交往最重要的步驟，同時，一旦CDC 公佈5歲以下的幼童可以接種新冠疫苗時，呼吁所有家長必須帶孩子去接種。他也表示如果得到芝加哥市府撥下N95的口罩，包括兒童的N95 口罩，他必盡力爭取讓區民使用。提及有關反亞裔仇恨事件，馬丁區長表示“零容忍”是47區辦公室的態度，他呼籲凡遭受到不論是語言、肢體等歧視仇恨事件，第一時間要勇敢的站出来向各區政府辦公室或警察局報案。當天，區長獲得東南亞中心的老人家精心褶的白天鵝作為新春禮物，兩名區長看到那麼精緻的小禮物，都愛不惜手表示感謝。

 

東南亞中心行政主任鄔亮珊（左二）感謝47區、48區區長出席慶祝新春午餐會。
東南亞中心行政主任鄔亮珊（左二）感謝47區、48區區長出席慶祝新春午餐會。
東南亞中心慶祝新春午餐會，讓老人家品嘗的賀年糖果。
東南亞中心慶祝新春午餐會，讓老人家品嘗的賀年糖果。

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