杰克兄弟預制菜開年盛典240位政商大咖線下雲集，震撼北美餐飲圈！

美國國會首位華裔女議員 Judy Chu 趙美心致辭。

杰克兄弟&美中餐飲協會聯合舉辦杰克兄弟·108北美預制菜品鑒會高朋滿座。北美108預制菜品鑒會首場活動，2月4日在亞特蘭大金冠酒店盛大召開。匯集政府和協會、餐廳和超市、電商 和外賣，以及流通批發渠道，240位政商各界代表應邀出席。

本次活動由杰克兄弟品牌聯合美中餐飲業聯合會共同主辦，克服疫情 和天氣等不便，主辦方周密安排，以豐富的實物展示和舌尖品鑒，為嘉賓們提供了一場精彩絕倫的美食 盛宴，外加精彩的文藝表演、幸運抽獎和福利派送，讓到場嘉賓乘興而來，滿載而歸！

豐富的實物展示，令108預制菜活動現場氣氛熱烈。更難能可貴的是，本活動也成為疫情以來，北美餐飲圈少有的高規格線下活動，在保持社交距離的基礎上，增進溝通和互信，探討經營和前景，為當下的北美餐飲及相關聯產業提供極具前景的商業價值和精神震撼！

政商大咖總動員，共襄預制菜發展大計，活動主辦方代表，銀河國際集團CEO，杰克兄弟品牌創始人，活動主辦方代表，銀河國際集團CEO，杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang在開幕發言中指出，匯集“方便自由，健康實惠”等標准化的預制菜品，無論是在餐廳、超市、電商和外賣，以及流通批發渠道，都有巨大的生存土壤，而我們要做的就是擁抱預制菜風口，加大產品迭代效率，降低人工和場地成本，拓展更廣闊的消費場景。杰克兄弟品牌願與全美客戶共創餐飲新生態，優勢互補，實現雙贏！

美國國會現任眾議員，首位華裔女議員Judy Chu 趙美心女士也以發視頻表達對大會的祝賀，她高度評價今天的“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會”，認為對疫情后的北美餐飲圈發展和振興有著極其重要的價值和意義。

主辦方代表，美中餐飲業聯合會主席，老四川餐飲集團創始人Tony Hu 胡曉軍先生發言指出，后疫情時代，北美中餐業正加速復蘇，“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會”的召開正當其時，為傳統餐飲及關聯產業“降本增效”提供了新思維和信心加持。美中餐飲業聯合會願與杰克兄弟品牌攜手，為推廣預制菜品類，助力北美中餐業發展提供支持和幫助，也期望更多餐飲人能擁抱預制菜的風口，一起做大做強。

約翰溪市市長John Bradberry Of Mayor of Jonhns Creek也對杰克兄弟的方便美食表達出濃厚的興趣， 5分鐘就能做一道大菜，而且省時省力，他和家人都非常喜歡杰克兄弟品牌的美食產品，對杰克兄弟·北美108預制菜品鑒大會成功舉辦表示祝賀！

本活動聚焦預制菜主題，以什么是預制菜？它有哪些優勢？餐廳、超市、電商、外賣、流通批發等渠道，能從中獲得哪些商業價值？帶著疑問和總結，眾多嘉賓展開探討，并結合自身情況發表分享，整場活動可謂干貨滿滿。

關於預制菜的定義，杰克兄弟品牌創始人Jack Hwang在主題發言中明確指出，預制菜是指經過洗、切、搭配、加工完成的菜品，釆取冷凍或真空等一系列方式進行包裝保存，消費者購買后只需通過簡單烹調或直接開封即可食用。

可歸納為四種形式：1、即食食品，如香辣魷魚等。2、即熱食品，簡單加熱的預制調理食品，如餃子、炒飯、火鍋食材等。3、即烹食品，按份分裝冷藏或常溫保存的食材和調味包的半成品菜，如剁椒魚頭、香辣牛蛙等。4、即配食品，以冷凍魚肉蔬菜為主，經清洗、分切等初加工后的半成品食材，如魚片或筍片等。

預制菜具有更方便、更自由、更實惠、更健康的四大優勢，對於餐廳、超市、電商、外賣、流通批發等渠道，以及眾多消費場景，可提供非常重要的經濟效益。

近兩年，因為疫情和通脹，以及不斷攀升的原材料和人工成本，效率至上，成本為王，已成為餐飲行業不可逆轉的時代潮流，而預制菜正在引領這種潮流和風向，不管你是否認衕，預制菜這頭金豬已經飛上天，事實上已成為行業的風口。

通過近距離觀察Costco、Sysco、Amazon、Weee、Doordash、海底撈、鍋圈食匯等一眾大牌即可發現，預制菜已成為他們極為重要的增長板塊，甚至是不可或缺的核心命脈。

基於預制菜巨大的商業前景，Jack Hwang創辦了“杰克兄弟·北美108預制菜品鑒會”，期望推動餐廳、超市、電商、外賣、流通批發渠道，積極擁抱預制菜這一風向，為自身的企業或平台賦能，實現業務拓展和收益增長。

作為本場活動的核心環節，丰富而精美的預制菜品鑒，為嘉賓們帶來從視覺到味覺的震撼，包括剁椒魚頭、松鼠魚、香辣牛蛙、番茄魚腐、紅糖餈粑、冰楊梅汁、鮮蝦餅、帶魚卷等菜品，色香味型兼具，堪比傳統大廚手作，5-10分鐘烹飪，非常方便和地道。

相約虎年乘興而來，滿場福利滿載而歸。本次活動到場嘉賓，不僅可以品鑒18道預制菜美食，以及豐富的酒水，主辦方還設置了丰富的節目內容，包括幸運抽獎，曲藝表演，烹飪表演，特惠酬賓、禮包派送等等。