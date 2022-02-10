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浸淫舞蹈70年 85歲沈蓓跳出人生之舞

記者陳曼玲╱明尼蘇達州報導
沈蓓(前左四)從事舞蹈生涯70年，集舞者、理論著作、編導與教師經歷於一身。(沈蓓提供)
沈蓓(前左四)從事舞蹈生涯70年，集舞者、理論著作、編導與教師經歷於一身。(沈蓓提供)

「山窮水盡，回頭就是故事」，集舞者、理論著作、編導與教師經歷於一身的沈蓓(Shen Pei)，投入舞蹈世界70年來，以中國舞蹈為載體，撰寫中華文化的大書，而她經歷戰亂、文革的人生淬鍊，更讓學生不僅從她體會舞蹈的快樂，還學到「辦法總比困難多」的積極人生態度。

現年85歲的沈蓓，在1993年自浙江歌舞劇院舞蹈編導一職退休後，1994年應明州中美舞蹈社邀請擔任藝術總監，舉辦過12次大型年度舞蹈演出，並與美國當地各劇團合作，編導「美猴王」(Monkey King)、「白蛇傳」(Legend of the white snake lady)與「夸父追日」(Sun & Moon)等舞台劇。與她合作過的兒童劇院(Children Theatre Company)藝術總監布洛西阿斯(Peter Brosius)盛讚沈蓓的幽默與創意活力。

沈蓓編的「採茶舞」，栩栩如生呈現採茶生活，這也是她隨茶農清早上山採茶、下山炒茶葉的實際體會。另外由三名男子表演的「春江行」，每人拿一根長過身軀的竹竿表現時而輕鬆、時遇急流努力搖櫓的力與美，讓觀眾彷彿乘船同遊。

沈蓓(左)與歌唱家先生伍鄂陽彼此扶持、苦盡甘來。 (沈蓓提供)
沈蓓(左)與歌唱家先生伍鄂陽彼此扶持、苦盡甘來。 (沈蓓提供)

生於1936年、祖籍浙江的沈蓓，父親沈昌在抗戰期間隻身前往昆明出任川滇鐵路公司總經理。在南京大屠殺發生前兩個月，母親帶著一歲的她歷經半年時間從香港搭機逃往香港、輾轉從越南到昆明。她回憶，兒時常在野地玩耍、畫畫、坐在牛車上看星空，不過，但父親在她六歲時，以中將司令身分前往緬甸前線負責軍運不幸過勞去世。

沈家並無人從事藝術工作，沈蓓12歲時因好奇與朋友一起參加舞蹈夏令營，師從一代宗師吳曉邦，而獲選加入部隊做文藝宣傳，接著被分發到上海歌劇院的舞蹈隊，意外開啟了舞蹈生涯。

沈蓓說，她一開始透過函授，邊工作邊讀電視大學，通過研究語文、歷史甚至解剖學，讓她學習到舞蹈結構與規律的表現；改革開放後她受邀寫書，以自己經驗加上思索舞蹈理論，出版「癲狂的秩序─舞蹈藝術縱橫談」，書中提到，舞蹈始於表達激情的本能，經由組織後形成秩序，再配上節奏編成作品。

於浙江舞蹈學院教編導課三年期間，她將創造學、比較學引進舞蹈，訓練創作思維與比較東西文化對舞蹈的影響；來美國後，則鑽研中華文化的起承，以西方人能理解的語彙，描述東方故事的角色。

沈蓓受母親何宛芳影響，堅定相信「世界是公平的，不會永遠黑暗」，加上與歌唱家先生伍鄂陽彼此扶持而苦盡甘來。

沈蓓說，嚐盡人生的酸甜苦辣豐富她的藝術內涵；而支持她退而不休、孜孜不倦學習的使命感，來自身為中國文化人的責任心。

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