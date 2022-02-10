大芝加哥地區華僑華人聯合會團拜 官員、民代雲端賀年

華聯會主席鄭征與70多位民代、官員以及僑社代表，向華人社區拜年。(螢幕截頻)

大芝加哥 地區華僑華人聯合會日前舉行「龍騰虎躍，新春大拜年」的雲端賀年活動，並預祝北京冬奧 會順利圓滿，包括伊州 國會參議員德賓(Dick Durbin)、達克沃斯(Tammy Duckworth)、伊州州長普立茲克等人，都透過影片向華裔社區祝賀新春。

這場喜氣洋洋的線上拜年活動，首先由華聯會主席鄭征致詞，她說，面對疫情，芝加哥華人社區守望相助，而過去兩年激增的反亞裔仇恨，也促使大家團結發聲，更因此催生了伊州成為全美第一個將亞裔歷史列入中小學必修課的州別，鄭征期待新的一年僑社攜手創建更好未來。

駐芝中領館總領事趙建說，2022年為美國總統尼克森訪華50周年，屆時將推出紀念活動，並探討中美兩國合作之道，他同時也祝願北京冬奧會的各國運動員，取得優異成績。

普立茲克致詞時，肯定華人社區的貢獻；其他賀年嘉賓，還包括伊州國會議員Raja Krishnamoorthi、芝加哥市市長萊特福特、伊州州眾議員馬靜儀與江珍妮(Jennifer Gong-Gershowitz)、芝加哥25區區長盧漢士、庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)等。

華聯會拜年活動中，並播放了胡文閣演唱京劇「梨花頌」、中央音樂學院演奏民樂「歡樂序曲」等精采節目，期間更穿插獎金與禮券總額達數千元的抽獎。