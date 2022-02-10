零確診才安心 多數華人仍繼續戴口罩

許多華人表示，儘管伊州解除室內口罩令，還是會繼續戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

「只有零確診了，我才會安心摘除口罩 」，在芝加哥開設美甲店的華裔老闆娘陳美說，雖然伊利諾州室內強制口罩令月底要解除，但疫情 爆發後她與員工早已習慣戴口罩，而且她們深信口罩讓大家遠離病毒， 「客人可以不戴，但我們會繼續堅持戴口罩」。

州長普立茲克宣布解除室內口罩令的消息傳出，大部分的華人的反應都是「會繼續戴口罩」，在芝加哥歐海爾機場的工廠暢貨中心擔任銷售員的張珍妮說，因為工作的緣故，她每天戴口罩時間長達八、九個小時，「剛開始時常會呼吸困難，現在兩年了反而十分習慣」，聽到州長說商場可以不戴口罩了，雖然覺得鬆了口氣，但張珍妮說，短期內不預備摘口罩，因為「病毒還沒有清零，沒口罩沒安全感」。

經常要搭捷運 到市區上班的Joe說，一方面捷運口罩令還在這波鬆綁名單，「儘管將來解除了捷運口罩令，我也不會摘下口罩」，他表示，捷運人來人往，而且上下班時間人多，大家距離很近，「習慣了口罩的保護，已經摘不下來了」。

華埠餐館業者對於取消口罩令表示「歡迎」，一名業者說，強制口罩令讓餐飲業最頭痛的是「不知如何正確勸導客人戴上口罩」，過去幾個月期間，因為室內口罩令的實施，多少都會有顧客抱怨或者不願遵守規定，「疫情緩解，口罩令取消」對餐飲業來說，無疑又解除了一層疫情衝擊的難關。