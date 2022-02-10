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伊州室內口罩令2/28起解除 學校、監獄…除外

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州州長普立茲克宣布，28日起取消包括商場、餐館等室內場所的強制口罩令。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州州長普立茲克宣布，28日起取消包括商場、餐館等室內場所的強制口罩令。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州長普立茲克9日宣布，該州室內強制口罩令將從28日起取消，適用範圍包括餐館、購物商場、酒吧、商業營運場所，不過，監獄、療養院或長照中心及醫療機構，以及公共交通工具的口罩令，因由聯邦直接授權，將不包括在伊州的口罩鬆綁名單；至於公眾關切的學校口罩規定，也未列入此次鬆綁範圍。

普立茲克說，伊州疫情比中西部其他州的狀況還好，原因之一就是實施了強制口罩令，他也承認，從去年8月底因為疫情升溫而重新施行的口罩令，至今已經超過半年，「每個人都開始厭倦戴口罩」，隨著近日伊州疫情大幅改善，他決定28日起取消室內強制口罩命令。

普立茲克說，由於學校裡學生擠在狹小空間，校園口罩令是否解除，必須還要觀察幾周才能做出決定。伊州南部的巡迴法院法官，上周五裁決「校園強制口罩令違法」，這周以來，已經讓伊州多處學區為了到底要不要取消口罩令吵翻天。

伊州去年8月30日宣布執行室內強制口罩令，當時由於染疫住院人數明顯增加，普立茲克去年10月時，曾一度表示計畫在年底節日期間放寬口罩令，沒想到隨著變異病毒株Omicron來襲，伊州疫情邁入新高峰，口罩令鬆綁也因此不了了之。

過去一個月來，伊州的染疫住院人數已經下跌了六成。目前全伊州11個防疫區的病床數也脫離了供應不足的威脅。

依照規定，即使州府取消了室內口罩令，但各地方政府仍然可以選擇施行保留或廢除強制口罩令，預計芝加哥及郊區郡縣也將在未來幾天，宣布是否解除口罩命令。

口罩 伊州 疫情

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