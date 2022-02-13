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大芝加哥地區華僑華人聯合會 舉辦線上龍騰虎躍新春大拜年活動

本報芝加哥訊
出席線上活動的贊助商家及僑團領袖致辭向與會者拜年。。
出席線上活動的贊助商家及僑團領袖致辭向與會者拜年。。

大芝加哥地區華僑華人聯合會（華聯會）於2022年2月5日舉辦了線上龍騰虎躍新春大拜年活動。美國多位政要包括美國聯邦參議員 Dick Durbin 和 Tammy Duckworth，聯邦眾議員Raja Krishnamoorthi、伊州州長JB Pritzker、伊州議員Jennifer Gong-Gershowitz、伊州眾議員馬靜儀、芝加哥市長 Lori E Lightfoot、芝加哥25區區長盧漢士、芝市政府社區關系負責人Tina Hone以及伊州庫克郡警長Tom Dart等出席會議并致辭向華人社區致以誠摯的新年問候。華聯會理事長汪興無主持了新春大拜年活動。

華聯會主席鄭征首先致辭歡迎大家出席線上晚會，感謝駐芝總領館、中國僑聯、所有贊助單位和各位嘉賓的大力支持！她表示，過去一年，面對疫情，芝加哥華人社區守望相助，共克時堅；面對仇視亞裔的種族歧視和仇恨犯罪，僑社朋友們團結一致積極發聲，維護華人的正當權益。展望新的一年，伊州將實施“亞裔美國人社區歷史平等教育法案”，讓美國年輕一代了解亞裔在科學，經濟、文化等領域對美國的貢獻。鄭征主席並祝北京冬奧會圓滿成功。

趙建總領事在致辭中，回顧了2021年是中國共產黨成立一百周年，在第一個百年裏，中國解決了絕對貧困問題。在2021年，中國經濟增長8%，在防疫上也取得巨大的成功。中國在外交上也集百年的智慧和經驗，推動人類發展的車輪向著光明的前途邁進。總領館積極推動美國中西部九州開展與中國的科技經貿文化交流。2022年是第二個百年的開始，中國將繼續深化改革開放，推動綠色發展，與世界分享發展機遇。在2022年，還迎來北京冬奧會，祝願中美運動員、各國運動員取得優異的成績。

華人社區多個社團領袖包括：科工專會長周堅剛、美國海外交流協會會長方燕輝、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍、福建總商會會長黃寶章等分別致辭，向與會者拜年并祝冬奧會圓滿成功。晚會的抽獎由華聯會常務理事王堅主持。 贊助商聯豐集團總裁倪舉淩、美中餐飲業聯合會理事長陳明峰、香港超市集團總裁陳健明、Chicago Expert Importers總裁畢躍玲、天馬迅達總裁羅豪、萬通互惠理財合夥人楊維女士以及世富集團董事長黃大清等捐贈了價值5千美元的抽獎禮卡和顾大姐串串香，姚姚酸菜鱼，Mongo mongo , 韩国炸鸡，多乐之日，大官米线，传奇炒冰，蜀锦圆，老四川，湘乡香，享茶、星光酒家等餐馆捐赠抽奖禮券，總領館也捐贈了抽獎禮品北京冬奧會吉祥物冰墩墩等作抽獎。當晚還播放了著名京劇演員胡文閣演唱的“梨花頌”、藏族歌手紮西頓珠演唱的“過年”、中央音樂學院的民樂合奏“歡樂序曲”等精彩文藝節目，讓新春晚會成為藝術盛宴。

出席線上活動的中美政要及僑社領袖致辭向與會者拜年。
出席線上活動的中美政要及僑社領袖致辭向與會者拜年。
出席線上活動的美國政要及僑社領袖致辭向與會者拜年。
出席線上活動的美國政要及僑社領袖致辭向與會者拜年。
華聯會主席鄭征、理事長汪興無與多位理事向與會者拜年。
華聯會主席鄭征、理事長汪興無與多位理事向與會者拜年。

北京冬奧 華人 伊州

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