芝11區區長唐信銀行詐貸案開庭 律師：犯錯不等於犯罪

11區區長唐信(右)涉及銀行詐貸案開庭。( )

芝加哥11區區長唐信(Patrick Thompson)的銀行詐貸刑事案7日開庭，首日完成陪審團甄選，8日其辯護律師在開庭陳詞中表示，唐信在報稅 時的確有些混亂與馬虎，但犯錯不等於犯罪，且這並不是聯邦罪，根據指出，全案審理將在本周結束。

52歲的唐信為曾是芝加哥最有勢力的戴利家族成員，他因涉入大規模業務造假而遭聯邦關閉的橋港區「華盛頓聯邦儲蓄 銀行」(Washington Federal Bank for Savings)詐貸案而遭起訴，法案文件顯示，唐信在該案中，謊稱自己在五年期間，曾支付總額約17萬元的貸款 利息，但事實上，不論本金或利息，他完全沒有還過貸款，而在申報當年稅表時，唐信卻填寫支付了還款而申請扣抵。

唐信的辯護律師蓋爾(Chris Gair)8日在開庭陳詞中說，製造虛假文件的是「華盛頓聯邦儲蓄銀行」，而不是唐信，唐信一直依法申報稅表。

蓋爾說，唐信將許多信件與文件都放在一個大檔案夾，然後他的會計會予以整理，「當他發現有錯誤後，他很誠實的做出修正，他提交了修改後的報稅表，並補繳了稅金，他這麼做只是因為僅是個錯誤，犯錯不等於犯罪」。

檢方在庭上則提供了全然不同的說法，檢察官指出，唐信肯定之道自己沒有償還「華盛頓聯邦儲蓄銀行」所欠下的26.9萬貸款，因此他根本不應該在報稅時，還要求扣減貸款利息。

檢察官內托爾斯(Brian Netols)告訴陪審團，華盛頓聯邦儲蓄銀行在2017年遭勒令關閉後，唐信打電話給試圖向他收回積欠貸款的星球家庭借貸(Planet Home Lending)，並向該公司稱，他只借了11萬。

內托爾斯說，唐信很清楚把錢借他的該銀行執行長簡巴然(John Gembara)已經自殺身亡，唐信也知道向他要債的非芝加哥人，更不清楚他如何從銀行取得的貸款，因此唐信決定說謊。

另方面，蓋爾則替唐信辯解稱，2015年以來唐信一直擔任11區區長，「他是個好人，但的確他做事雜亂無章，總是忙個不停」，蓋爾說，「他的辦公桌上堆滿了紙張，而且做事常會拖延」。

唐信一旦罪成，在虛假陳述方面最高可判處30年徒刑，而報稅造假則可面臨三年監禁，任何一項罪名成立，唐信都可能被迫辭去區長職位。