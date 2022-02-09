車牌掃描機見效 伊州警逮20名公路槍擊犯

伊州州長普立茲克(前排左五)與州警表示，州府過去四個月已經成功逮捕20名公路暴力嫌犯。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克與伊州州警7日表示，州府過去幾個月來，大幅增設高速路上的監視攝影 裝置並加派巡邏警力的作法已見績效，過去四個月間，州警至少逮捕了20名公路槍擊 案兇嫌。

不過，就在州府宣布緝兇成績同時，丹萊恩高速路(Dan Ryan Expressway)靠近華埠的堅拿港出口(Canalport)附近，又發生了一名駕駛遭槍擊的案件。

伊州警察廳主任凱利(Brendan Kelly)說，公路是州警管轄範圍，減少公路犯罪與暴力也是州警的責任。

州警指出，從新冠疫情爆發後，芝加哥附近的高速公路槍擊案就戲劇性的大幅增加，這些案件中，不少是幫派 份子受到社交媒體威脅的刺激，將幫派間的糾紛「搬到」高速公路上解決，這些嫌犯以為高速路上很少設有監視系統，可以保護他們免被指認。

為了解決日益嚴重的高速路犯罪暴力問題，州警不但增派巡邏高速公路的警力，而且也增設了許多監視攝影機、車輛牌照掃描機，過去四個月來有不錯成效，共逮捕了20名嫌犯，並分別以「謀殺、企圖謀殺、非法持有槍枝」等重罪起訴。

普立茲克說，任何想在高速公路上犯罪者要注意了，現在的設備與人力，將使嫌犯比以往任何時候更容易被逮捕。

州警表示，他們已經在丹萊恩高速路段，安裝了99個車輛牌照掃描讀卡機，這項可以迅速讓警方掌握嫌犯蹤跡的設備，近來也發揮功能，有效協助警方逮捕嫌犯。