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打擊劫車 芝加哥警方加強力度 24小時追捕嫌犯

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(左二)與警察局局長布朗(左一)聯合說明，擴大警力專門逮捕劫車犯。( )
芝加哥市市長萊特福特(左二)與警察局局長布朗(左一)聯合說明，擴大警力專門逮捕劫車犯。( )

由於劫車案件儼然已經成為芝加哥市民日常生活的主要安全擔憂，芝加哥市市長萊特福特與警局局長布朗7日表示，即日起擴大「防範劫車行動小組」規模，將該小組原本一天兩班警力增加到三班，等於每天24小時都配置警力專門逮捕劫車犯。

防範劫車行動小組結合了科技、911報案系統，以協助警方在最快時間逮捕劫車犯，其中包括增設了許多警察監視攝影機、車輛牌照掃描監視器等。

萊特福特說，過去一年半期間，幾乎芝城每個居民都對劫車心存恐懼，不論在停車場、超市、百貨商場，甚至路邊，都擔心自己下一秒會成為槍口指著的劫車受害者。她也提到，這樣的狀態對於市民的心理健康已造成損傷，她不斷表示正努力改善。

統計顯示，2021年芝城謀殺案超過800件，為過去20年來最高紀錄；劫車案件方面，2019年芝市整年約有603件，到2020年激增至1415件，增幅高達135%，也寫下2001年以來的新高，2021年的情況也好不到哪裡。

不過，布朗說，今年截至目前，芝加哥的劫車案件數比去年同期降低了23%，此外，警局也從逮捕的劫車罪犯數據中，發現其中一半的嫌犯都是未成年的青少年，他特別提到，1月26日落網的一名持槍劫車嫌犯，年齡甚至只有11歲，而且前科累累。

布朗表示，警方所逮捕的青少年犯人數，明顯從2020年開始增加，其中大部分都有偷竊車輛有關，「為年輕一代提供資源，讓他們減少到街頭犯罪機會，是改善治安的關鍵」。

萊特福特補充，她已與州檢察官溝通，也正在與公設辯護律師聯繫，希望能夠協商出一個較好的解決方案，「不能總是逮捕、釋放，然後再逮捕、釋放」，她表示，這樣根本不是長期治本的作法。

她說，由數據顯示，青少年犯案是從2020年學校因為改成網課開始飆升，「家長上班，以為孩子在家上網課，沒想到無人看管的學童，卻趁機到外面遊蕩」，萊特福特提到，原本以為是否偷竊車輛有新的銷贓市場，但調查後發現並非如此，「很多之前沒有犯罪紀錄的孩子，去偷車、劫車，純粹因為無聊」。

芝加哥 芝城 警察

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