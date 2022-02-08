伊州法官暫停校園強制口罩令 州長擬上訴

香柏54學區即日起將口罩改為非強制防疫措施。(香柏54學區臉書)

伊利諾州聖家蒙郡(Sangamon County)巡迴法院法官格里斯(Raylene Grischow)4日批准了伊州 南部檢察官德沃爾(Tom DeVore)的請求，暫停州長普立茲克的學校強制口罩 令，此舉迫使伊州許多學校7日面臨必須決定是否將口罩令改列彈性實施；普立茲克在該裁決公布後表示，已要求伊州檢察長辦公室對該決定提出上訴。

德沃爾代表了伊州南部超過150個學區 的學生與家長。北伊州公共衛生聯盟(Northern Illinois Public Health Consortium)6日發布聲明，建議該地區繼續採取接種疫苗、戴口罩與隔離確診者等多種方案防疫，確保防範新冠病毒傳播。不過，部分學區在格里斯的裁決公布後，隨即宣布將口罩令改為彈性實施，例如芝加哥西北郊的阿靈頓高地第25學區。

西郊艾姆斯特市(Elmhurst)的提莫西基督教學校(Timothy Christian Schools)總監戴維森(Matt Davidson)也向所有家長送出通知，表示7日起戴口罩改為非強制措施。

芝加哥教師工會(CTU)發表聲明稱，工會與芝加哥公立學校系統(CPS)立場一致，所有人進入校園，將繼續強制要求戴上口罩，以確保校園維持開放，並提高師生安全。

部分學校因為格里斯的取消校園強制口罩令，採取7日緊急放假，讓學校與師生、家長能夠有更充裕時間處理口罩問題，其中包括日內瓦(Geneva)304學區、因斯戴爾(Hinsdale)181學區等，都在7日取消到校課；此外，聖查爾斯(St. Charles)學區6日晚間決定7日列為緊急日，但經過討論投票，該學區從8日起，口罩將改為「建議使用」而非強制措施。

其他取消強制口罩令的學區，還包括香柏(Schaumburg)54學區、歐藍德(Orland)135學區、惠頓(Wheaton)200學區、普蘭菲爾德(Plainfield)202學區等。