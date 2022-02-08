我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

芝市長參與北華埠春節遊行 重申反仇亞

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝市長萊特福特(左三)與駐芝中領館副總領事邊志春(左四)、僑界代表，齊祝北京冬季奧運圓滿成功。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市長萊特福特(左三)與駐芝中領館副總領事邊志春(左四)、僑界代表，齊祝北京冬季奧運圓滿成功。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華埠春節遊行5日熱鬧登場，芝加哥市市長萊特福特全程參與了活動，她表示，華裔是芝加哥非常重要的組成部分，「我會永遠與你們站在一起」，她說，如果對包括華人在內的亞裔社區施予仇恨攻擊，等於是攻擊全市居民，「感謝亞裔豐富芝城多元文化與發展」，她也提到自己也是虎年出生，希望新的一年社區繁榮、團結。

遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

北華埠春節遊行去年因為疫情而停辦，主辦該項活動的48區區長辦公室表示，在北華埠商會的大力協助下，很開心今年讓此活動恢復舉辦。

當天致詞嘉賓包括芝城北邊的多個區區長、伊州第7區州參議員席蒙斯(Mike Simmons)、協勝公會主席曾賢棟與外交陳羨韶、東南亞中心鄔亮珊以及華人互助會代表等。此外，中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長李唯誠也陸續向大家送上新年祝福。

僑社多個組織與代表出席了北華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
僑社多個組織與代表出席了北華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

民眾穿上虎裝迎虎年。(特派員黃惠玲／攝影)
民眾穿上虎裝迎虎年。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝中領館花車。(特派員黃惠玲／攝影)
駐芝中領館花車。(特派員黃惠玲／攝影)

48區區長奧斯圖曼(Harry Osterman)表示，歷經兩年的疫情衝擊，終於在農曆新春活動中重新看見社區的暢旺人氣，他希望虎年能夠為北華埠商家帶來新機會與新發展，他也預告今年亞偕夜市(Argyle Night Market)將恢復推出。

舞獅隊沿街向商家拜年。(特派員黃惠玲／攝影)
舞獅隊沿街向商家拜年。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台灣同鄉聯誼會參與遊行。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥台灣同鄉聯誼會參與遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

華人互助會會長梅博文(右二)、互助會共同創辦人黃于紋(右一)與芝市長萊特福特共迎...
華人互助會會長梅博文(右二)、互助會共同創辦人黃于紋(右一)與芝市長萊特福特共迎新春。(特派員黃惠玲／攝影)

由於正值北京冬季奧運期間，駐芝中領館與多位僑社代表，包括美亞健康協會主任劉紅、美中餐飲協會會長鄭時坦、芝加哥中文學校校長徐婕雯、廣州協會會長勞潔梅、美洲華裔博物館館長劉振斌等人，特別向嘉賓與群眾分送北京奧運寶寶，以及印有春、福中文字樣的虎年口罩，讓大家一起感受冬奧與年節氣氛，並祝福冬奧圓滿成功。

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

民眾替愛犬穿上「虎服」迎接新年。(特派員黃惠玲／攝影)
民眾替愛犬穿上「虎服」迎接新年。(特派員黃惠玲／攝影)

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)
遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

當天花車由48區區長辦公室領軍，隨後緊跟著有兩隻大熊貓與中國娃娃大玩偶造型的駐芝中領館花車，其他還有芝城協勝公會、東南亞中心、芝加哥台灣同鄉聯誼會、芝加哥運輸局(CTA)等。

芝城南華埠也將舉辦春節遊行，時間為2月13日下午1時，遊行地點在「天下為公」牌樓下的永活街(Wentworth St.)。

芝市長萊特福特(左二)與美中亞裔健康協會主任劉紅(右二)、芝加哥中文學校負責人徐...
芝市長萊特福特(左二)與美中亞裔健康協會主任劉紅(右二)、芝加哥中文學校負責人徐婕雯(右一)、美中餐飲協會會長鄭時坦(左一)互賀新春。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 華埠 遊行

上一則

解運輸困境 維州推百天計畫聘百名卡車司機

下一則

新州州長提名親信 出任州檢察長

延伸閱讀

華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬

華埠監獄2周後施工 社區集會示威要求亞當斯懸崖勒馬
傳播正能量 屋崙華埠藍天使周年慶

傳播正能量 屋崙華埠藍天使周年慶
中國春節旅遊 人數、消費雙降

中國春節旅遊 人數、消費雙降

屋崙華埠亞洲文化中心慶春節 社區組織擺攤宣傳

屋崙華埠亞洲文化中心慶春節 社區組織擺攤宣傳
第56屆華埠皇后吳喬西加冕 公主團亮相

第56屆華埠皇后吳喬西加冕 公主團亮相
華埠皇后吳喬西優雅加冕 公主團隊明眸生輝

華埠皇后吳喬西優雅加冕 公主團隊明眸生輝

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回