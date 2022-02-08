芝市長參與北華埠春節遊行 重申反仇亞

芝市長萊特福特(左三)與駐芝中領館副總領事邊志春(左四)、僑界代表，齊祝北京冬季奧運圓滿成功。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 北華埠 春節遊行 5日熱鬧登場，芝加哥市市長萊特福特全程參與了活動，她表示，華裔是芝加哥非常重要的組成部分，「我會永遠與你們站在一起」，她說，如果對包括華人在內的亞裔社區施予仇恨攻擊，等於是攻擊全市居民，「感謝亞裔豐富芝城多元文化與發展」，她也提到自己也是虎年出生，希望新的一年社區繁榮、團結。

遊行隊伍。(特派員黃惠玲／攝影)

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

北華埠春節遊行去年因為疫情而停辦，主辦該項活動的48區區長辦公室表示，在北華埠商會的大力協助下，很開心今年讓此活動恢復舉辦。

當天致詞嘉賓包括芝城北邊的多個區區長、伊州第7區州參議員席蒙斯(Mike Simmons)、協勝公會主席曾賢棟與外交陳羨韶、東南亞中心鄔亮珊以及華人互助會代表等。此外，中國駐芝加哥總領事館副總領事邊志春、駐芝加哥台北經濟文化辦事處組長李唯誠也陸續向大家送上新年祝福。

僑社多個組織與代表出席了北華埠春節遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

民眾穿上虎裝迎虎年。(特派員黃惠玲／攝影)

駐芝中領館花車。(特派員黃惠玲／攝影)

48區區長奧斯圖曼(Harry Osterman)表示，歷經兩年的疫情衝擊，終於在農曆新春活動中重新看見社區的暢旺人氣，他希望虎年能夠為北華埠商家帶來新機會與新發展，他也預告今年亞偕夜市(Argyle Night Market)將恢復推出。

舞獅隊沿街向商家拜年。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥台灣同鄉聯誼會參與遊行。(特派員黃惠玲／攝影)

華人互助會會長梅博文(右二)、互助會共同創辦人黃于紋(右一)與芝市長萊特福特共迎新春。(特派員黃惠玲／攝影)

由於正值北京冬季奧運期間，駐芝中領館與多位僑社代表，包括美亞健康協會主任劉紅、美中餐飲協會會長鄭時坦、芝加哥中文學校校長徐婕雯、廣州協會會長勞潔梅、美洲華裔博物館館長劉振斌等人，特別向嘉賓與群眾分送北京奧運寶寶，以及印有春、福中文字樣的虎年口罩，讓大家一起感受冬奧與年節氣氛，並祝福冬奧圓滿成功。

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

民眾替愛犬穿上「虎服」迎接新年。(特派員黃惠玲／攝影)

遊行花車。(特派員黃惠玲／攝影)

當天花車由48區區長辦公室領軍，隨後緊跟著有兩隻大熊貓與中國娃娃大玩偶造型的駐芝中領館花車，其他還有芝城協勝公會、東南亞中心、芝加哥台灣同鄉聯誼會、芝加哥運輸局(CTA)等。

芝城南華埠也將舉辦春節遊行，時間為2月13日下午1時，遊行地點在「天下為公」牌樓下的永活街(Wentworth St.)。