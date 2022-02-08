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芝大亞裔生誤入結冰湖 消防隊直升機馳援

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

一名去年秋天才到芝加哥大學就讀的亞裔學生，在芝城度過第一個冰天雪地冬天同時，竟然從密西根湖岸，一路走到結冰密西根湖中，經民眾發現並立即撥打911後，消防隊組織包括直升機的海軍陸戰隊應急小組，出動橡皮艇將這名搞不清楚狀況的24歲學生，從湖中安全「拖」回岸邊。

芝加哥消防局發言人朗福德(Larry Langford)說，4日清晨約7時左右，911接到求救電話稱，有人在結冰湖上散步，而密西根湖儘管肉眼看過去都是冰塊，但湖上結冰的厚度不一，走在上面非常危險。

他說，密西根湖儘管結冰，但不適合做冰上曲棍球或溜冰等運動，因為水的溫度、水流方向與水的深度，造成靠近岸邊的結冰厚度比較高，但離岸邊越遠的湖水冰塊，卻可能很薄。

救援小組出動海軍陸戰隊、直升機，對走到結冰密西根湖的芝大亞裔生(直升機下黑點）施...
救援小組出動海軍陸戰隊、直升機，對走到結冰密西根湖的芝大亞裔生(直升機下黑點）施救。(芝消防局推特)

消防局一接到電話，立刻派出大約12人的應急小組，其中包括來自Engine13號的海軍陸戰隊單位成員、一架直升機與當地警察

朗福德說，救援小組抵達55街與湖畔大道附近的密西根湖畔後，在距離岸邊約2000呎的地方，發現該學生蹤影，「當我們接近他時，因為語言障礙，他無法明白為什麼我們要來找他」，朗福德說，還好最後他還是聽懂了，這名學生稱不知道自己已經走在湖上。

一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小...
一名外地到芝加哥就讀的芝大生，日前走到十分危險的結冰密西根湖上不自知，幸由救援小組救回岸邊。(芝消防局推特)

根據指出，這名學生去年秋天才從加州搬到芝加哥，救援隊抵達時，他已經在湖上走了40分鐘。

從救援過程中所拍攝的密西根湖照片顯示，受到積雪影響，要區分岸邊陸地與結冰湖面「是有些困難」，他說，從岸邊到湖水，有些人很難分得清楚，因為積雪達6到10吋高度，在雪上行走「你感覺不到差別」。

救援隊當場告知該學生走在冰上的危險性，學生了解後，很快的坐上救援艇回到岸上。「如果你走在湖畔，卻發現越來越看不到車輛、看不到任何樹木，或什麼都沒有看到時，很有可能你已經在不該在的地方」。

朗福德說，這位學生不是本地人，對地形與冬季現象沒有概念，所以才會以為自己還在陸地上或大草原上。警方後來向這名學生開出「不遵守規定」的罰單。

芝消防局藉此案例提醒公眾，如果不幸掉入冰裡，由於湖水仍在移動，很快人就會被沖到冰塊下，而冰有一定厚度，單靠一個人的力量不可能打破，加上救援人員無法找到在冰塊下的人，除非當場有人目擊落到冰下的地點，否則根本很難施救。

尤其大家要警覺，一旦掉入水溫華氏40度左右的湖水時，體溫會在幾分鐘內流失，這時死於溺水或體溫過低的機率非常高。

日前走到結冰密西根湖，導致消防隊出動大規模救援的芝大生，去年秋天才搬到芝加哥。(...
日前走到結冰密西根湖，導致消防隊出動大規模救援的芝大生，去年秋天才搬到芝加哥。(youtube截圖)

芝加哥 911 警察

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