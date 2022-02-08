我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西等4州 解除校園口罩令 加州室內解禁但教室照戴

頭栓狗鍊的女人：中國「徐州八孩案」的扭曲風暴

芝加哥艾德勒天文館 3月4日全面恢復開放

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

芝加哥艾德勒天文館(The Adler Planetaruim)7日宣布，從3月4日開始，該館將全面恢復開放，同時也將向伊利諾州州民於每周三傍晚4時到10時免費開放入場參觀。

歷經新冠疫情的衝擊，該天文館表示，非常開心可以重新恢復全面開放，3月4日起的門票，即日起開放購買，此外，天文館並推出全新種類的年票「星星通行證」(Star Pass)，購買了這張通行證後，可以享受一整年隨時進入參觀的優惠。

天文館表示，只要在3月1日前購買「星星通行證」，就可以參加3月2日到3日的星座特別活動，星星通行證個人為65元，2大人與不限孩童的家庭通行證為165元。

此外，凡是伊州州民，在重新全面開放後的每周三下午4時到晚間10時，憑伊州駕照或身分證，都可免費入館參觀。

艾德勒天文館從2020年3月疫情爆發後，就一直關閉至今，不過，館方也因此有機會在館內的觀測台(Doane Observatory)翻修屋頂，並裝設了最新的天文望遠鏡。

有關天文館年票及其他詳細信息，可查詢官網：www.adlerplanetarium.org。

疫情 伊州 駕照

上一則

世上最老雄猩猩Ozzie 亞城動物園病逝

下一則

MARTA「按顧客需求」派出接駁車 3月1日起試行

延伸閱讀

芝加哥新會同鄉會會長薛仲良率職員向社區各界拜年！

芝加哥新會同鄉會會長薛仲良率職員向社區各界拜年！

芝加哥南華埠天河城“匠牛”烤肉肉質新鮮，傳統美味，滋味無窮！

芝加哥南華埠天河城“匠牛”烤肉肉質新鮮，傳統美味，滋味無窮！
音樂節、飛行秀…芝城夏日大型活動今年全面回歸

音樂節、飛行秀…芝城夏日大型活動今年全面回歸
芝加哥恩平同鄉會舉辦了春節敬老活動

芝加哥恩平同鄉會舉辦了春節敬老活動
疫苗通行證24日上路 法國各地3.8萬人上街抗議

疫苗通行證24日上路 法國各地3.8萬人上街抗議
法國疫苗通行證將上路 分階段鬆綁防疫限制

法國疫苗通行證將上路 分階段鬆綁防疫限制

熱門新聞

使用二維碼的機率越來越高，詐騙份子也乘機作案。(特派員黃惠玲／攝影)

FBI警告：小心二維碼詐騙 信息可能被盜

2022-02-02 09:32

哪一州最適合養家？ 麻州第1名 喬州倒數第10

2022-02-01 14:51
大寒又臨德州，但不至於如去年一般釀災。（FOX）

長達3000哩…極地冷鋒逼近 德州如臨大敵

2022-02-02 13:22
受傷老婦Ramona Rodriquez。（KPRC）

女兒探視赫見98歲母親「鼻青臉腫」 療養院：自己跌倒

2022-02-03 14:32
休士頓義工消防員葛萊特利(左)對友人女兒施暴遭控。( 法庭視頻／KHOU)

施暴者認識父母親 德州少女17天內遭性侵15次

2022-02-06 20:21
近日全美接獲越來越多因為誤觸或是誤食COVID檢測工具包中的液體試劑的案例。(記者林昱瑄／攝影)

新冠檢測劑含毒 誤當眼藥水 5歲童送醫

2022-02-02 07:11

超人氣

更多 >
冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下

冬奧／美國花滑華裔選手周知方 確診退賽 聲淚俱下
哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？
冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金

冬奧／谷愛凌自由式滑雪大跳台奪金 再瞄準另外2金
冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀

冬奧／「自己是隻美麗蝴蝶」 華裔陳楷雯奪7分助美摘銀
法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回

法拉盛20歲失聯女孩 一周後安全尋回