芝加哥艾德勒天文館 3月4日全面恢復開放

芝加哥艾德勒天文館(The Adler Planetaruim)7日宣布，從3月4日開始，該館將全面恢復開放，同時也將向伊利諾州州民於每周三傍晚4時到10時免費開放入場參觀。

歷經新冠疫情 的衝擊，該天文館表示，非常開心可以重新恢復全面開放，3月4日起的門票，即日起開放購買，此外，天文館並推出全新種類的年票「星星通行證」(Star Pass)，購買了這張通行證後，可以享受一整年隨時進入參觀的優惠。

天文館表示，只要在3月1日前購買「星星通行證」，就可以參加3月2日到3日的星座特別活動，星星通行證個人為65元，2大人與不限孩童的家庭通行證為165元。

此外，凡是伊州 州民，在重新全面開放後的每周三下午4時到晚間10時，憑伊州駕照 或身分證，都可免費入館參觀。

艾德勒天文館從2020年3月疫情爆發後，就一直關閉至今，不過，館方也因此有機會在館內的觀測台(Doane Observatory)翻修屋頂，並裝設了最新的天文望遠鏡。

有關天文館年票及其他詳細信息，可查詢官網：www.adlerplanetarium.org。